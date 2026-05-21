Zendaya brilla anche in grigio, Hathaway “copia”: i look per la sfilata a New York
In coda a Dior, a Los Angeles, e a Gucci a Times Square, è toccato a Louis Vuitton chiudere il fashion tour americano con la sua attesissima Cruise 2027: ed ecco la Grande Mela tingersi con l'eleganza parigina per mano di Nicolas Ghesquière, che ha scelto la spettacolare cornice della The Frick Collection per svelare un'epica collezione che si pone come un dialogo artistico tra la Gilded Age e la pop art. Il front row stellare, ovviamente, non è stato da meno. Parliamo di in una vera e propria estensione della sfilata, a partire da Zendaya che, eterea, si è presentata di asimmetrie e drappeggi in raso vestita. Il colore dominante? Senz'altro il grigio. Scopriamo gli altri look.