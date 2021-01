Letizia Moratti: il figlio Gabriele, il marito Gian Marco e la carriera

Letizia Moratti ha sempre avuto una carriera brillante e si è rivelata una delle figure femminili più influenti in Italia, dapprima come manager e poi a livello politico. È stata la prima donna ai vertici della Rai, e in seguito ha ricoperto la carica di Sindaco di Milano, rivendicando il primato anche in questo caso. Ma la sua personalità forte va ben oltre quello che è il suo personaggio pubblico: moglie e mamma premurosa, la Moratti mostra in rare occasioni il suo lato inedito.