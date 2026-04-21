Perché Letizia di Spagna non accompagna più Felipe ai matrimoni

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Getty Images Letizia di Spagna

Felipe di Spagna a Casares, nella provincia di Malaga, per partecipare al matrimonio di un caro amico. Ancora una volta, però, senza la moglie Letizia. Un’assenza che potrebbe sembrare insolita ma che in realtà rappresenta ormai una consuetudine consolidata all’interno della familia real.

Negli ultimi anni, infatti, il sovrano ha spesso preso parte da solo a cerimonie private, in particolare ai matrimoni di amici stretti, figliocci o persone molto vicine ai Borbone. Una scelta che non ha nulla a che vedere con presunte tensioni coniugali ma che risponde a una precisa strategia di discrezione e rispetto.

Felipe e Letizia, secondo quanto emerge da tempo negli ambienti vicini alla Zarzuela, condividono un equilibrio solido e moderno, fondato anche sulla libertà reciproca di gestire autonomamente il proprio tempo libero e gli impegni privati.

La Regina, in particolare, avrebbe maturato negli anni una decisione precisa: evitare di partecipare a eventi in cui la sua presenza rischierebbe di trasformarla involontariamente nella vera protagonista della giornata.

Un atteggiamento che riflette il suo stile sempre più misurato e istituzionale, lontano dai riflettori non necessari e attento a non oscurare momenti che dovrebbero appartenere ad altri.

Letizia di Spagna, il precedente del 2012 che cambiò tutto

Nei primi anni da Principessa delle Asturie, Letizia partecipava regolarmente a celebrazioni private, sia legate alla famiglia reale sia agli amici più stretti di Felipe. Ma la sua presenza finiva quasi sempre per attirare una copertura mediatica sproporzionata rispetto all’evento stesso.

La svolta arrivò nel marzo del 2012, in occasione del matrimonio di Álvaro Fuster, uno degli amici più intimi dell’allora Principe Felipe, con Beatriz Mira. Quella giornata segnò un punto di non ritorno nel rapporto tra Letizia e questo tipo di apparizioni mondane.

L’attenzione dei media si concentrò quasi esclusivamente sulla coppia reale, relegando gli sposi in secondo piano. I titoli dei giornali, le fotografie e persino le immagini trapelate dal ricevimento ruotavano attorno agli abiti, ai gesti e ai movimenti della futura Reina, trasformando il matrimonio in una cronaca sulla sua presenza.

Fu proprio quella vicenda a convincere Letizia che, in certi contesti, la sua partecipazione rischiava di diventare un problema più che un gesto di affetto. Da allora, la linea è cambiata radicalmente: meno apparizioni private, più attenzione a lasciare spazio ai veri protagonisti.

Un’assenza che oggi è diventata una forma di eleganza

Negli ultimi tempi questa scelta si è consolidata, trasformandosi quasi in una regola non scritta. Ad esempio nel settembre 2023 Re Felipe si recò da solo nelle Asturie per il matrimonio del suo figlioccio Felipe López con Lorena Meana.

Lo stesso accadde nel giugno 2024 per le nozze di Natalia Alfonsín, figlia di Jaime Alfonsín, storico capo della Casa Reale e per decenni braccio destro del sovrano. Nonostante il profondo legame personale con la famiglia, anche in quell’occasione il monarca partecipò senza Letizia.

Pochi mesi dopo, nel settembre 2024, Felipe presenziò da solo pure al matrimonio della sua figlioccia Victoria López-Quesada con Enrique Moreno de la Cova, rafforzando ulteriormente questa consuetudine.

Più che una distanza, quella della Regina appare dunque come una forma di cortesia istituzionale e personale. Un’assenza studiata, che evita di spostare l’attenzione e permette agli sposi di vivere il proprio giorno senza essere oscurati dalla presenza della sovrana.

In un’epoca in cui l’esposizione mediatica è spesso inevitabile, la scelta di Letizia racconta una diversa idea di eleganza: quella che sa farsi da parte al momento giusto.