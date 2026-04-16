Letizia e Felipe di Spagna accolgono Papa Leone: il programma della visita

Getty Images Letizia e Felipe di Spagna

La Regina Letizia di Spagna, insieme a Re Felipe, si prepara a indossare i panni della perfetta padrona di casa, pronta a incantare ancora una volta con il suo stile impeccabile e la sua innata classe. L’evento è uno dei più importanti dell’anno per il Regno: la visita di Papa Leone XIV, in programma dal 6 al 12 giugno.

L’accoglienza alla Zarzuela

Il Pontefice atterrerà all’aeroporto di Madrid-Barajas il 6 giugno e sono diverse le tappe di questo viaggio istituzionale, ma il momento più atteso e intimo avverrà tra le mura del Palazzo della Zarzuela. Qui Re Felipe e la Regina Letizia di Spagna accoglieranno Papa Leone per un incontro privato con la famiglia al completo, incluse la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia.

Per le giovani eredi di casa Borbone, questo incontro rappresenta un momento di grande crescita istituzionale, un ponte tra la tradizione secolare della monarchia cattolica e la modernità che Letizia ha portato a Palazzo in questi anni di regno.

Il programma della visita di Papa Leone in Spagna

Il tour spagnolo del Santo Padre sarà un viaggio attraverso la bellezza della Spagna. Dopo l’incontro con la Famiglia Reale alla Zarzuela, il momento clou sarà la Messa del Corpus Christi lungo il Paseo della Castellana, per una celebrazione sotto il cielo della Capitale al cospetto dei sudditi.

Il 9 giugno Papa Leone si sposterà a Barcellona per un evento storico: l’inaugurazione della Torre di Gesù Cristo nella Basilica della Sagrada Familia, in occasione del centenario della morte di Antoni Gaudí. Gli ultimi due giorni prevedono, infine, una tappa alle Isole Canarie. Per la prima volta nella storia un Papa visiterà l’arcipelago, portando un messaggio di speranza e carità verso i migranti, causa che sta molto a cuore alla Regina.

Il privilegio del bianco

Quando si parla di incontri con il Papa, è inevitabile far lavorare l’immaginazione: come si vestirà Letizia? La Regina è una delle pochissime donne al mondo a poter vantare il cosiddetto “privilegio del bianco“, antica concessione del protocollo vaticano che permette solo alle Sovrane cattoliche di indossare il bianco al cospetto del Santo Padre, mentre per tutte le altre donne è d’obbligo il nero.

Letizia ha già dimostrato di saper onorare questa concessione con quel tocco di modernità che la contraddistingue. Basti pensare all’udienza preparatoria in Vaticano dello scorso 20 marzo, quando ha incantato i presenti con un abito in tweed bianco neve, abbinato a décolleté in camoscio firmate Magrit e raffinatissimi orecchini di perle e diamanti di Ansorena 1845. La vera rivoluzione? La scelta di rinunciare alla tradizionale mantiglia, preferendo un look a capo scoperto che comunica freschezza e naturalezza, pur nel massimo rispetto della solennità del momento.

Mentre Letizia brillerà per stile, la visita di Papa Leone sarà un’occasione importante per Re Felipe per riaffermare il suo legame indissolubile con Roma. Verrà ricordato il suo titolo di Protocanonico onorario della Basilica di Santa Maria Maggiore, un privilegio che la Corona spagnola detiene dal XVII secolo e che suggella un legame che si rinnova di generazione in generazione.