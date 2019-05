Durian, proprietà e benefici del frutto che puzza

editato in: da

Il durian è un frutto tropicale che, nonostante emani una puzza piuttosto sgradevole, è ricco di proprietà e benefici per la salute.

Ha una forma sferica, è verde e con spine acuminate. Sotto la sua buccia però si nasconde una polpa zuccherina e cremosa, che contiene tantissime sostanze benefiche. Una volta aperta la buccia dura e spessa, al di sotto il durian nasconde un cuore tenerissimo, con un sapore zuccherino che sembra un mix dei migliori frutti tropicali. In Italia è molto raro, ma si può gustare in Thailandia, India e Indonesia, dove cresce spontaneamente e in abbondanza.

Il durian è composto per lo più da acqua e fibre. La sua polpa è ricca di vitamina C, utile per innalzare le difese immunitarie e combattere i malanni di stagione. Al suo interno troviamo anche i flavonoidi, potenti antiossidanti e antitumorali, che svolgono un’azione protettiva nei confronti del cuore e della pelle. Il durian inoltre è ricco di antociani, che regolano il sistema nervoso, di vitamine del gruppo B, ferro, magnesio, potassio, fosforo e rame.

Recenti studi hanno dimostrato che questo frutto tropicale è utile per curare diverse patologie dell’intestino, del fegato e del cuore, mantenendo questi organi in buona salute. Grazie all’alto contenuto di antiossidanti presenti nella polpa inoltre previene la degenerazione cellulare e rallenta l’invecchiamento.

Nei paesi in cui cresce il “frutto che puzza” viene usato per regolare il funzionamento della tiroide, contrastare l’irregolarità intestinale e l’emicrania. Oltre alla polpa, anche le foglie sono benefiche e vengono utilizzate per preparare un infuso per curare la febbre e l’influenza.

L’odore pungente e acre del durian spesso trae in inganno riguardo la bontà di questo frutto. Proprio per questo paesi in cui cresce in abbondanza viene spesso vietato negli alberghi, nei supermercati e sulla metro. Nonostante ciò la sua puzza si rivela utile per allontanare gli insetti e altri animali pericolosi.