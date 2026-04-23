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iStock Photos La tendenza delle cloude cream che arriva dalla Corea da copiare

Ormai lo sappiamo con certezza: quando si parla di skincare i coreani sono sempre un passo avanti. E arriva proprio dalla Corea la nuova tendenza beauty. Si tratta delle cloud cream, come svela il nome sono delle “creme effetto nuvola” che si fondono con la pelle, rendendola soffice, idratata, semplicemente stupenda.

Le creme nuvola d’altronde sono delle creme idratanti e fresche con una finitura leggera, ma super idratante che lascia un effetto levigato e super naturale. Perfette anche per le pelli grasse, la loro texture traspirante le rende un’alternativa ottima rispetto alle creme più pesanti, soprattutto d’estate quando la pelle del viso – complici le alte temperature – tende a sudare con più facilità. Tra gli ingredienti delle cloud cream troviamo ceramidi, utili per rinforzare la barriera cutanea, pantenolo e lipidi.

Cos’è la tendenza cloud cream

Le cloud cream puntano dunque su formule idratanti con una texture soffice e spumosa, una finitura morbida e ingredienti leggermente nutrienti. Regalano una “idratazione intelligente”, senza sfruttare agenti occlusivi, ma rinforzando la barriera cutanea.

Cosa rende le cloud cream diverse dalle creme idratanti tradizionali? Quest’ultime sono spesso ricche di oli minerali e burri densi che permettono di ridurre la perdita d’acqua transepidermica tramite l’occlusione. Al contrario le creme nuvola sono ricche di ingredienti emollienti leggeri ed emulsionanti che si integrano con leggerezza nell’epidermide.

Che ingredienti cercare? La cloud cream si distinguono per la formulazione che spesso e a base di lipidi, utili per supportare la barriera cutanea. Dunque cerca sull’etichetta ceramidi e pantenolo, ma anche ingredienti che aiutano a lenire la pelle in modo delicato come avena e centella asiatica.

KIKO Milano Power Shake Bouncy Cloud Cream

Partiamo da una crema in gel di Kiko Milano che definisce al meglio il concetto di cloud cream grazie ad una consistenza super soffice. Si applica come una mousse, si assorbe in pochissimi secondi e lascia la pelle perfettamente morbida. La formula presenta quattro attivi di grande efficacia: vitamina C e vitamina E che donano luminosità, niacinamide per uniformare il tono e acido ialuronico per l’idratazione. Il risultato è un incarnato compatto e luminoso, con un effetto glow favoloso.

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Peter Thomas Roth Water Drench Hyaluronic Cloud Cream

Questa crema nuvola di Peter Thomas Roth punta tutto su una formula a base di acido ialuronico al 30%, composto da tre dimensioni molecolari che agiscono a profondità differenti nella pelle. A questo si aggiunge il Pentavitin, un ingrediente che prolunga l’idratazione fino a 72 ore. Non mancano poi le ceramidi che sigillano e rinforzano la barriera cutanea. La texture è quella di una mousse vaporosa e leggera tipica delle cloud cream. Si stende sulla pelle come una nuvola e lascia un finish setoso.

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CeraVe Crema Idratante Viso e Corpo

La cloud cream di CeraVe punta su una triade di ceramidi essenziali, acido ialuronico e niacinamide per rinforzare e mantenere sana la barriera cutanea. Le ceramidi ripristinano i lipidi naturali della pelle, l’acido ialuronico trattiene l’umidità, mentre la niacinamide calma le infiammazioni e riduce le discromie. La texture è cremosa, ma non pesante, pensata anche per le pelli più sensibili e reattive.

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AESTURA ATOBARRIER365 Cream con Ceramidi

Questa crema è considerata fra i capisaldi della K-beauty per la cura della pelle ed è amatissima in Corea. Il segreto sta nella tecnologia Dermaon che incapsula ceramidi ad alta densità in grado di penetrare negli strati più profondi della pelle e rilasciare in modo prolungato gli attivi. La texture è morbida e scivolosa, si assorbe rapidamente lasciando una sensazione di freschezza e idratazione immediata.

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Pyunkang Yul Calming Moisture Barrier Cream

Il brand Pyunkang Yul nasce dalla clinica di medicina tradizionale più antica della Corea, con anni di esperienza nella cura delle pelli sensibili e reattive. Questa cloud cream calma e idrata la pelle grazie alla presenza di estratti botanici ad azione antinfiammatoria come la Centella Asiatica, l’estratto di tea tree e l’estratto di caprifoglio giapponese. La sua formula sfrutta anche il potere di cinque tipi diversi di acido ialuronico con diverso peso molecolare, ceramidi per rafforzare la barriera, pantenolo e squalane.

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Mizon Collagen Power Firming Enriched Cream

La Collagen Power Firming Enriched Cream concentra il 54% di collagene marino nella sua formula. La sua consistenza è ricca, ma non pesante. Si assorbe lasciando la pelle visibilmente più tesa e compatta, supportando l’elasticità cutanea e donando all’incarnato una lucentezza unica. A completare la formula ci sono ingredienti unici come il tripeptide-1 rame e l’adenosina per un’azione antiage. È una crema consigliata a chi inizia a notare perdita di tonicità e linee sottili intorno agli occhi e alle labbra, e cerca un trattamento intensivo.

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TOSOWOONG Glow Bean Face Cream

L’ingrediente chiave di questa crema coreana è l’estratto fermentato di soia altamente concentrato. Il risultato sulla pelle è una texture cremosa e avvolgente, ad assorbimento rapido e con un finish di radiosità naturale. La formula è priva di coloranti artificiali e adatta anche a chi ha una pelle molto sensibile.

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Meisani Niacinamide Cucumber Aqua Gel Cream

Fra le creme nuvola più amate su Amazon c’è quella di Meisani all’acqua di cetriolo e niacinamide. Una crema gel super soffice a base di acqua di cetriolo al 32% che offre un’idratazione immediata e una sensazione rinfrescante perfetta per le giornate più calde e per quando la pelle è sotto stress. La sua formula contiene anche niacinamide che aiuta a regolare la produzione di sebo, uniforma il tono e minimizza i pori, calmando le infiammazioni. La texture in gel acquoso è leggerissima e scompare sulla pelle senza lasciare traccia di unto.

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SKIN1004 Madagascar Centella Soothing Cream

La cloud cream SKIN1004 contiene una Centella Asiatica che proviene dal Madagascar, dove le condizioni climatiche e del terreno producono una pianta con un altissimo profilo fitochimico ad azione calmante e rigeneratrice. La formula include un complesso di sei ceramidi che riproduce la barriera lipidica naturale, beta-glucano per l’idratazione profonda, trehalose per la ritenzione idrica e acido ialuronico. La texture è quella tipica dei gel coreani e si assorbe senza lasciare residui, donando una sensazione rinfrescante.

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Dr. Althea 345 Relief Cream

Il numero 345 sul nome di questa cloud cream indica la concentrazione di tre ingredienti attivi che donano sollievo alla pelle, quattro ingredienti per il nutrimento e cinque per eliminare i rossori. Un sistema multistrato che rende questo prodotto coreano perfetto per illuminare, eliminare i pori e levigare la pelle. La texture è quella gel-crema con un finish setoso. Una crema leggera, non grassa, e ad assorbimento rapido.

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