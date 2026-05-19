Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Chiara Ferragni incanta al Festival di Cannes 2026

Il Festival di Cannes non è mai solo una celebrazione della settima arte, ma si conferma ogni anno come uno dei palcoscenici più prestigiosi per la moda e l’alta gioielleria. Sulla celebre Montée des Marches, quest’anno la nostra Chiara Nazionale ha catturato l’attenzione dei fotografi sfoggiando un look che è un vero e proprio inno all’eleganza classica.

Avvolta in un abito scuro dalla profonda scollatura posteriore, impreziosito da ricami floreali tridimensionali, l’imprenditrice digitale ha scelto di completare il suo outfit con un capolavoro di hairstyling: le onde vintage. Una piega strutturata, voluminosa e incredibilmente lucida, pettinata lateralmente per incorniciare il viso ed esaltare i preziosi orecchini pendenti con smeraldi. Tres chic!

Le onde holliwoodiane di Chiara Ferragni: un omaggio alle dive della “golden age”

Questa acconciatura, nota nel mondo del beauty come Old Hollywood Waves, è il simbolo per eccellenza del glamour cinematografico degli anni ’40 e ’50. Impossibile guardare queste onde perfette senza pensare subito a Veronica Lake, che trasformò la sua chioma bionda e ondulata (la celebre peek-a-boo bang che le copriva languidamente un occhio) in un vero e proprio marchio di fabbrica. Allo stesso modo, il pensiero corre all’ipnotica Rita Hayworth nel film Gilda, le cui onde ramate e voluminose sono entrate di diritto nella storia del cinema. Tuttavia, non si tratta di un hair look ”datato” o ”antico” e la dimostrazione è proprio durante i grandi eventi come i Red Carpet di tutto il mondo: attrici mondane, modelle, influencer e content creator, tutte le scelgono per coronare un look elegante e chic dall’allure vintage, senza mai risultare ”vecchio”.

Come ricreare le onde “Old Hollywood” a casa

Dietro questo look apparentemente naturale si nasconde una tecnica ben precisa ma, con i giusti accorgimenti, è molto più semplice di quanto pensi.

Vediamo come lavorare i capelli e con quali strumenti:

Preparazione e riga laterale

Inizia applicando un termoprotettore e una mousse volumizzante sui capelli umidi, per dare tenuta alla piega. Asciuga i capelli e crea una riga laterale molto profonda, utilizzando un pettine a coda per renderla nettissima.

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Il ferro arricciacapelli e il movimento con la mano

Dividi i capelli in sezioni. Utilizza un ferro arricciacapelli di diametro medio-largo (circa 25-30 mm). Il trucco fondamentale è arrotolare tutte le ciocche nella stessa identica direzione (solitamente verso il viso). Man mano che rilasci ogni boccolo dal ferro, raccoglilo su se stesso e fissalo alla testa con un beccuccio d’oca (una clip piatta) per farlo raffreddare completamente. Questo fisserà la forma.

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La spazzolatura (il passaggio magico)

Una volta che i capelli sono completamente freddi, rimuovi tutte le clip. Inizialmente avrai dei boccoli stretti, ma niente panico! Prendi una spazzola piatta, possibilmente in setole di cinghiale (che lucidano il capello ed evitano il crespo), e inizia a spazzolare vigorosamente e ripetutamente tutta la chioma. Magicamente, i boccoli creati nella stessa direzione inizieranno a unirsi, formando un’unica onda continua e compatta.

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Fissaggio e dettagli

Per dare la classica forma “a S”, spingi dolcemente i capelli verso l’alto con le dita seguendo le curve dell’onda, e inserisci delle clip piatte nelle rientranze per marcare bene il movimento. Vaporizza un’abbondante dose di lacca a tenuta forte e uno spray lucidante. Dopo qualche minuto, rimuovi le clip con delicatezza.

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Il risultato sarà una chioma fluente, scolpita e a prova di red carpet!

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