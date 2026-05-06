Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Chignon, raccolti e messy bun che hanno conquistato il Met Gala 2026

Quest’anno le scalinate del Metropolitan Museum sono state la cornice di una mostra dinamica e pulsante. Il tema del Met Gala 2026, Fashion as Art: The Living Canvas, ha chiesto a designer e muse di trasformarsi in opere d’arte semoventi. Ma se gli abiti erano le tele, i beauty look sono stati le pennellate finali, capaci di dare profondità e senso all’intera composizione. Ogni acconciatura non è stata scelta a caso; doveva dialogare con la texture del tessuto e con l’opera d’arte ispiratrice. Il raccolto è diventato lo strumento per eccellenza per slanciare le figure, esaltare i gioielli d’archivio e, soprattutto, completare quella narrazione visiva che fonde moda e storia dell’arte.

In particolare, lo chignon ha trionfato come protagonista assoluto per la sua natura intrinsecamente scultorea: capace di spaziare dal rigore marmoreo alla morbidezza di un nido, ha saputo tradurre in materia l’armonia di Eirene e il candore del messaggio di pace.

Da Anne Hathaway a Kendall Jenner, tutte vogliono il raccolto il raccolto artistico

Il primo grande momento di “statismo dinamico” ci è stato regalato da Anne Hathaway. Il suo chignon pieno e altissimo corona la reference al mito ellenico di Eirene e all’iconografia della colomba, richiamando la silhouette scultorea del suo abito Michael Kors. Un volume iperbolico che non serviva solo a regalare centimetri, ma a conferire un’autorità regale che solo una diva di tale calibro può sostenere, rendendola una vera cariatide moderna.

Sul fronte del minimalismo concettuale, Vittoria Ceretti e Hailey Bieber hanno scelto la via del rigore assoluto. Vittoria, con un raccolto super sleek e tiratissimo, sembrava una statua greca vivente: ogni capello al suo posto per enfatizzare una struttura ossea che è essa stessa arte. Hailey ha raddoppiato l’effetto con una riga in mezzo millimetrica e un finish specchiato, un look che richiamava la collezione couture di Yves Saint Laurent’s fall 1969.

Il romanticismo è invece esploso con Eileen Gu, che ha interpretato il tema con un messy bun d’ispirazione pre-raffaelita. I ciuffi lunghi lasciati liberi davanti al viso hanno aggiunto quel movimento etereo e quella “studiata trascuratezza” necessaria per ammorbidire le linee decise del suo outfit, trasformandola in una moderna Ofelia.

Un richiamo al cinema e alla pittura del Novecento è arrivato da Margot Robbie che ha sfoggiato un raccolto con frangia laterale. Questo dettaglio, sinuoso e morbido, ha aggiunto un sapore Old Hollywood che ricordava le linee curve delle opere di Boldini, creando un gioco di ombre perfetto sullo sguardo.

Infine, Kendall Jenner ha optato per l’eleganza sottile: uno chignon basso con riga centrale, pulito ma reso “umano” da un singolo ciuffo laterale, un tocco di imperfezione calcolata che richiamava l’equilibrio precario ma perfetto delle sculture antiche.

Come replicare i raccolti d’arte ricreandoli a regola d’arte

Per ricreare queste “sculture per capelli” a casa, la tecnica deve variare in base all’opera che volete diventare:

Il minimalismo dello sleek super tirato

Per chi desidera emulare il rigore assoluto di Vittoria Ceretti o il minimalismo “liquido” di Hailey Bieber, la parola d’ordine è disciplina. Tutto ha inizio sui capelli ancora umidi, trattati con un olio nutriente di alta qualità che elimini ogni traccia di crespo e prepari la chioma a una finitura specchiata.

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La precisione millimetrica è fondamentale: servitevi di un pettine a denti stretti per tracciare una riga impeccabile, rigorosamente centrale per richiamare il look di Hailey o del tutto assente per la pulizia grafica tipica di Vittoria.

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Mentre tirate le lunghezze verso il punto di chiusura con estrema fermezza, applicate un gel a tenuta extra-forte che scolpisca la materia e domi anche i baby hair più ribelli, fissando poi il tutto con un elastico invisibile per non interrompere la continuità della forma. Il sigillo finale è una generosa passata di spray lucidante, essenziale per ottenere quell’effetto glossy a specchio che trasforma l’acconciatura in un pezzo di design ultra-contemporaneo.

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Chignon ad alto volume

Per emulare la maestosità statuaria di Anne Hathaway, il segreto risiede in una preparazione minuziosa della texture e nella creazione di una struttura interna che sappia sfidare la gravità con eleganza. È essenziale partire da una base volumizzata, cotonando con pazienza le radici sulla corona della testa per ottenere quel sostegno necessario a elevare il look e slanciare la figura.

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Per garantire un volume davvero scenografico e impeccabile, l’uso di un “donut” in spugna diventa l’alleato indispensabile: questa impalcatura invisibile permette di avvolgere le lunghezze in modo pieno e armonioso, quasi regale. Assicuratevi di distribuire i capelli in modo ordinato per coprire interamente il supporto e fissate il tutto con precisione sulla sommità del capo.

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L’impressionismo messy

Per ottenere l’effetto “messy” ma sofisticato sfoggiato da Eileen Gu, la regola d’oro è rifuggire la perfezione geometrica a favore di una texture vibrante e piena di vita. Iniziate asciugando la chioma con un diffusore per esaltare il volume naturale e creare una base materica che ricordi la morbidezza dei dipinti impressionisti.

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Raccogliete poi i capelli in modo spontaneo, preferendo l’uso delle dita al pettine, e fissateli all’altezza della nuca o a metà nuca con delle forcine posizionate strategicamente, avendo cura di non stringere eccessivamente per mantenere quel senso di leggerezza eterea e voluminosa. Il tocco finale che eleva il look consiste nell’estrarre delicatamente alcune ciocche frontali con la coda di un pettine, lasciandole ricadere libere sul viso per incorniciarlo con dolcezza.

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La frangia laterale senza tempo

Per replicare l’eleganza senza tempo della frangia laterale vista su Margot Robbie, il segreto risiede tutto nel movimento fluido e studiato del ciuffo frontale. È fondamentale separare con precisione la sezione anteriore della chioma prima di procedere a raccogliere il resto dei capelli in uno chignon, che potrà essere posizionato basso sulla nuca per un effetto più romantico o a media altezza per un tocco decisamente più moderno.

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La frangia va poi lavorata con pazienza usando una spazzola tonda e il phon, modellandola con cura fino a creare un’onda sinuosa che accarezzi la tempia e incornici lo sguardo con un gusto quasi cinematografico. Per concludere l’opera, fissate il ciuffo lateralmente con un velo di lacca a tenuta flessibile, assicurandovi che il risultato rimanga elastico e naturale al movimento

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