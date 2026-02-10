Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Se le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 dovevano essere il manifesto dell’eleganza italiana nel mondo, Vittoria Ceretti ne è stata la musa indiscussa. Tra le vette innevate e il glamour della cerimonia, la supermodella ha incantato tutti non solo per il suo portamento elegante, ma per un dettaglio beauty che è già diventato il più richiesto nei saloni: lo sleek chignon.

La perfezione di questo hairstyle risiede nell’equilibrio quasi magico tra rigore e raffinatezza couture, un connubio che ha trasformato un’acconciatura classica in un momento di stile assoluto. La buona notizia? È che basta un prodotto per ricreare questo chignon e per sfoggiarlo in ogni occasione: uno stick in cera che perfeziona e sigilla l’acconciatura.

Come replicare lo chignon di Vittoria Cerretti: la guida step-by-step

Il cuore del suo successo risiede innanzitutto nell’effetto specchio: una chioma tirata con una precisione millimetrica, priva di qualsiasi imperfezione, capace di creare una superficie riflettente che risplendeva sotto le luci dell’arena proprio come una pista di pattinaggio immacolata.

A questo si aggiunge un posizionamento strategico in base alla sua forma del viso; evitata l’eccessiva altezza dello stile ballerina ma anche la troppa morbidezza di uno chignon basso, l’acconciatura è stata fissata esattamente sulla linea occipitale, una scelta che ha permesso di slanciare visivamente il collo e di esaltare gli zigomi scolpiti della modella. Infine, a colpire è stata la texture incredibilmente compatta del bun: lontano dall’essere rigido o “ingessato”, appariva composto ma elegante, proprio come avrebbe amato il grande Re Giorgio.

Vuoi sfoggiare anche tu lo chignon perfetto della Ceretti anche senza un tappeto rosso (o una pista da sci) sotto i piedi? Ecco i passaggi da seguire passo dopo passo e cosa utilizzare:

Su capelli asciutti, applica un olio leggero o un siero levigante per eliminare il crespo come il Wella Professionals Ultimate Smooth – oil serum (17,80 euro).

Spazzola i capelli all’indietro usando una spazzola in setole di cinghiale per la massima aderenza ( il brand Vista include anche un pettine in metalli, prezzo 15,99 euro). Legateli in una coda di cavallo media con un elastico a gancio (più stabile per evitare cedimenti).

A questo punto, entra in gioco l’alleato segreto di ogni backstage: lo stick in cera. Passalo direttamente sulle radici e lungo le tempie per domare i baby hair e sigillare la struttura; la cera in stick permette una precisione millimetrica e aggiunge quella lucentezza plastica senza ungere. Se vuoi andare sul sicuro, affidati a Bed Head: la sua cera in stick ha collezionato più di 21mila recensioni positive su Amazon (e ora è scontata del 30%!): il prezzo attuale è di soli 8,40 euro.

Il twist magico: arrotola la coda su se stessa creando un torchon stretto, poi avvolgilo attorno alla base. Se hai i capelli scalati, usa forcine invisibili dello stesso identico tono dei capelli. Vaporizza una lacca a tenuta forte ma dal finish luminoso (amerai la tenuta e il profumo esotico di Moroccanoil, al prezzo di 13 euro).

Il tocco finale di Vittoria? Un velo di spray lucidante per quel tocco “frozen” perfetto per il clima olimpico. Il tuo alleato sarà GHD con lo spray Shiny Ever After (17,50 euro).

