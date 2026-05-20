Proteggere la pelle dai danni del sole è fondamentale e con le creme solari consigliate dagli esperti diventa un gesto semplice e quotidiano

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Le migliori creme solari proteggono la pelle dai raggi solari

C’era un tempo in cui la crema solare era il cosmetico che acquistavamo solo ed esclusivamente se avevamo in mente una vacanza al mare. Beh quei tempi sono finiti perché il sole può essere dannoso tutto l’anno. Anche in inverno o autunno quando i raggi solari sembrano meno intensi ma comunque mettono a rischio la cute.

Proprio perché ha assunto una tale rilevanza, scegliere la crema solare non vuol dire prestare attenzione solo all’SPF (che deve essere preferibilmente 50 o più) o alla texture. Per essere efficiente, ma non dannosa per la nostra cute, dobbiamo tenere d’occhio anche tutti gli altri ingredienti che la compongono. Questi infatti devono essere pensati per prendersi cura della cute e allo stesso tempo dell’ambiente.

Spesso le etichette presenti sulle confezioni sono lunghe e non sempre riusciamo a capire quali meritano di essere provate e quali no. Fortunatamente in questo compito ci aiuta come ogni anno Altroconsumo che ha stilato una lista delle migliori creme solari con protezione alta e molto alta che dopo attenti test sono risultate le più affidabili. Molte di queste si trovano online e non solo sono efficaci, hanno anche un buon rapporto qualità prezzo che le trasformerà nelle creme da avere in borsa o in valigia perché mantengono quello che promettono.

Le migliori tre creme solari secondo Altroconsumo

Ci sono molti marchi che producono creme solari e come si evince dalla classifica di Altroconsumo rispetto al test effettuato nel 2024 molti produttori hanno migliorato e aggiornato le loro formule offrendo sempre più prodotti di qualità e sicuri per la cute.

Dai test condotti dall’associazione dei consumatori però sono emerse in particolare tre creme solari che si sono conquistate il podio. Il primo gradino è occupato da Bilboa Ohi Vita-mina Viso 50+ che con i suoi filtri fotostabili UVA/UVB di ultima generazione e una formula a base di vitamina C, E e niacinamide previene le macchie solari, i danni provocati dal sole e i segni del tempo causati dal foto-invecchiamento mantenendo la pelle elastica. Inoltre, in base ai test chi l’ha provata ha sottolineato come abbia un ottimo rapporto qualità prezzo.

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Nivea è uno dei marchi più conosciuti per la cura della pelle e si conferma tale anche con la sua linea Sun. In particolare la crema solare viso con SPF 50+ protegge non solo dai raggi UVA/UVB ma anche dagli effetti della Luce Blu tutto senza ostruire i pori. La formula fluida può essere usata anche come base per il make-up perché non lascia residui o effetto unto. Chi l’ha testata, ha apprezzato soprattutto la facilità d’applicazione e il suo profumo delicato.

L’ultimo gradino del podio invece è occupato dalla Sun Protection Cream di Kiko. Il brand ha realizzato un solare per il viso con protezione alta (SPF 50) che si assorbe facilmente donando una piacevole sensazione sulla cute. Il prezzo è competitivo, un dettaglio che emerge ancora di più se si pensa che tra i suoi ingredienti ci sono l’acido ialuronico e il niacinamide che hanno un’azione idratante.

Le creme solari da provare approvate da Altroconsumo

L’associazione dei consumatori ha testato diversi marchi altrettanto validi da mettere in valigia o da usare in città. Tra i brand entrati nella top ten c’è La Roche Posay in particolare con la sua Anthelios UVmune 400. Adatta alle pelli sensibili grazie al filtro Mexoryl 400 contrasta principalmente i raggi UV più pericolosi, ma scherma anche i raggi infrarossi e mette al riparo dall’inquinamento. La sua texture invisibile protegge la pelle e riesce a resistere anche ad acqua e sudore, dunque il prodotto ideale se praticate attività sportive all’aperto.

Bionike Defence Sun ha il suo obiettivo indicato già nel nome tanto da avere una formula a tripla fotoprotezione: dai radicali liberi generati dai raggi IR, dai danni biologici e dai raggi UVA/UVB ad ampio raggio. Inoltre la presenza del filtro minerale la rende perfetta per chi ha la pelle molto fragile.

Tra i brand che hanno fatto della qualità il loro obiettivo c’è anche Avène che si caratterizza per prodotti a base di acqua termale e che non poteva non essere inserita nella classifica di Altroconsumo. La sua crema con SPF 50+ è adatta a tutti i tipi di pelle, in primis quella sensibile e secca. Una volta applicata ti sembrerà di non averla, ma in realtà non solo è uno “schermo” contro i raggi, grazie alla presenza del filtro TriAsorB ad ampio spettro che protegge anche dalla Luce Blu, ma ha persino un’azione idratante. Inoltre questa crema è pensata per rispettare la biodiversità marina.

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Non ha profumo, coloranti, siliconi, nichel e allergeni conosciuti: la crema viso solare Collistar è adatta a chi ha la pelle sensibile e delicata, ma può essere utilizzata da chiunque. La texture fluida e leggera va a idratare la cute in profondità per un risultato lenitivo e antiossidante. Da applicare quotidianamente tra un impegno e l’altro, non lascia residui bianchi sulla pelle.

Eucerin Sun Face Hydro Protect Fluido Ultra-leggero SPF 50+ è una protezione solare che puoi usare quotidianamente perché si assorbe in pochi secondi donandoti una sensazione di freschezza a cui devi aggiungere anche un’idratazione profonda. Adatta a tutti i tipi di pelle è una crema solare affidabile perché combina i filtri ad ampio spettro e fotostatici per una protezione molto alta salvaguardando la cute dai danni causati dal sole.

Bottega Verde ha ampliato la sua vasta linea di cosmetici con la linea SOL, una gamma di solari che si caratterizzano per una texture molto fluida e che è pensata soprattutto per le pelli sensibili che si arrossano facilmente. La crema senza profumo ha una protezione molto alta (SPF 50+) e a lunga durata perché è pensata per esposizioni prolungate al sole. A renderla ideale per le pelli sensibili, poi, ci sono l’olio di jojoba e il latte di avena che hanno un’azione lenitiva (anche mentre ti esponi al sole) e idratante così da restituirti una cute protetta e morbida.

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