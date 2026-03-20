Affari Tuoi, Stefano De Martino gela il concorrente con la battuta su La Ruota della Fortuna

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Nella puntata del 20 marzo 2026 di Affari Tuoi, Stefano De Martino ironizza su La Ruota della Fortuna, scherzando con un concorrente.

Affari Tuoi, De Martino ironizza su La Ruota della Fortuna

A giocare nella puntata del 20 marzo di Affari Tuoi, Sergio che proviene da Mezzolombardo, in provincia di Trento. Dipendente di un supermercato, ha scelto di giocare in studio insieme alla sorella Elisa. La sua partita è stata caratterizzata da alti e bassi, ma anche da una battuta folgorante di Stefano De Martino sul concorrente La Ruota della Fortuna.

La partita di Sergio è iniziata con qualche difficoltà. Il concorrente infatti ha eliminato da subito un premio alto da 75mila euro. Nonostante ciò non ha ceduto alle offerte, rifiutando quelle da 39mila, 55mila e 65mila euro da parte del Dottore.

A metà partita il concorrente ha accettato un cambio, cedendo il pacco numero 20 per il numero 9. La sua scelta si è rivelata fondamentale per l’andamento della partita.

Anche di fronte alla sfortuna infatti Sergio è rimasto lucido e fermo. Alla fine il concorrente ha ceduto all’offerta fatta dal Dottore ed è tornato a casa con 33mila euro. Una scelta sensata, nel suo pacco infatti c’erano solamente 10 euro. Folgorante la battuta di Stefano De Martino che ha divertito tutti: “Ma tu il provino per la Ruota della Fortuna non l’hai fatto?”, ha scherzato

Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna, De Martino è inarrestabile

Il 2026 sembra proprio essere l’anno di Stefano De Martino. Il conduttore infatti non solo è tornato in tv con Stasera tutto è possibile, portando a casa risultati straordinari, ma è anche stato scelto come nuovo presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027.

L’ultimo successo riguardo Affari Tuoi, un programma che Stefano ha saputo plasmare per renderlo sempre più accattivante, aggiungendo personaggi come Herbert Ballerina, diventato sua spalla comica, e Martina Miliddi. Nonostante lo share altissimo de La Ruota della Fortuna, avversario contro cui si è dovuto scontrare sin dall’inizio della stagione, De Martino non si è perso d’animo.

Una puntata dopo l’altra è riuscito, incredibilmente, persino a superare lo show di Gerry Scotti. Nella puntata del 19 marzo infatti Affari Tuoi ha conquistato 4.940.000 spettatori con il 24.1% di share, conquistando il primo posto dell’access prime davanti a La Ruota della Fortuna che su Canale 5 ha raccolto 4.665.000 spettatori, pari al 22.8% di share.

Ad essere apprezzato soprattutto lo spirito con cui Stefano De Martino ha sempre affrontato la sfida con Gerry Scotti. “L’avversario è importante, senza non si può giocare – aveva spiegato, lodando il conduttore -. L’access prime time è affezione, abitudine, quando inizi a guardare la stessa cosa tutti i giorni, si crea una familiarità e tu decidi di cenare con quella persona, con quel volto, con quella voce”. Poi aveva spiegato di guardare La Ruota della Fortuna: “Guardo La ruota della fortuna, perché le mie partite so già come vanno a finire”, aveva ammesso.