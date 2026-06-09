Affari Tuoi, Stefano De Martino mette in palio un’auto: arriva il Superpremio (che imita La Ruota della Fortuna)

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IPA Stefano De Martino

Affari Tuoi segue la scia de La Ruota della Fortuna, mettendo in palio un’auto. Il programma di Stefano De Martino infatti nelle prossime puntate riserverà un premio molto speciale ai suoi concorrenti.

Affari Tuoi, arriva il super premio come a La Ruota della Fortuna

Ad Affari Tuoi infatti sbarcherà presto un super premio, ossia un’auto Opel che i concorrenti dello show di Rai 1 potranno vincere. La possibilità di ottenere l’automobile durante il gioco che pacchi si attiverà solamente se il concorrente riuscirà ad aprire tutti pacchi blu nei primi tre tiri della partita.

In studio entrerà un semaforo luminoso che si accenderà a seconda delle scelte del concorrente. Due pacchi dorati poi permetteranno di vincere una Opel Asta oppure una Opel Mokka. La novità sarà presentata nella puntata del 10 giugno di Affari Tuoi e verrà svelata direttamente da Stefano De Martino.

L’idea di mettere in palio una macchina in un game show non è nuova. Già ne La Ruota della Fortuna i concorrenti possono vincere una macchina, pescando dalla celebre Ruota lo spicchio dedicato e rispondendo alla domanda sul tabellone.

Il successo di Affari Tuoi e la formula di Stefano De Martino

La scelta di mettere in palio una macchina è solo una delle tante novità che ha trasformato Affari Tuoi quest’anno. La sfida con Gerry Scotti ha infatti spinto Stefano De Martino a inserire nuovi elementi nello show. La prima è stata senza dubbio l’arrivo di Herbert Ballerina. Il comico, amico del conduttore, è diventato la sua spalla nella trasmissione, guadagnando sempre più spazio e consolidando la sua intesa con Stefano.

Il pubblico ha apprezzato anche l’arrivo di Martina Miliddi, ballerina ed ex concorrente di Amici, a cui è stato dedicato un pacco e che puntualmente si esibisce nello studio dello show. Nel frattempo lo show continua ad andare avanti, ma si fermerà nel pieno dell’estate per consentire a Stefano De Martino di riposarsi in vista degli impegni che dovrà affrontare in autunno.

Il conduttore infatti non solo tornerà al timone di Affari Tuoi, ma sarà anche alle prese con l’organizzazione di Sanremo 2027. Quest’anno sarà lui a presentare il Festival e le aspettative sul suo conto sono altissime, considerando il grande lavoro fatto nel game show dei pacchi.

“È una persona molto umile, un vero signore – ha raccontato di recente proprio Herbert Ballerina, parlando di Stefano De Martino -. Il suo camerino ha sempre la porta aperta e questo la dice lunga sul suo modo di essere. Perché non mi capita mai di vedere i camerini aperti, specialmente quando si tratta del conduttore. Invece lui è lì, la gente entra, si prende il suo caffè, io mi butto sul suo divano e uso il suo bagno”.

Il comico ha poi rivelato che gli piacerebbe salire sul palco dell’Ariston, ma che non sa se questo accadrà. “Sanremo poi è un palco difficile per un comico, le aspettative sono alte, tutti ti giudicano – ha affermato Herbert Ballerina -: quindi anche se non lo dovessi fare, non è che mi ammazzo”.