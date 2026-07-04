Affari Tuoi, De Martino copia Gerry Scotti. Ed Herbert gela tutti: “È l’ultima puntata”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino e Herbert Ballerina

La puntata di Affari Tuoi di sabato 4 luglio ha regalato una doppia soddisfazione alla concorrente Etel, praticante avvocato della provincia di Bolzano. Oltre a chiudere la partita con un assegno da 22mila euro, la giocatrice è diventata anche la prima vincitrice del nuovo premio speciale introdotto nel game show di Rai 1: un’automobile. Una novità che richiama da vicino il meccanismo della Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, dove il premio extra è ormai uno degli elementi più apprezzati dal pubblico.

Ad Affari Tuoi arriva il premio automobile

La serata si è aperta con il consueto siparietto tra Stefano De Martino e Herbert Ballerina. Il comico ha scherzato presentando la sua improbabile invenzione, “l’astuccio portapenne al sugo”, strappando le prime risate dello studio.

Poi spazio alla partita. Accompagnata dalla madre Daniela, Etel è partita nel migliore dei modi trovando tre pacchi blu consecutivi. Un risultato che le ha consentito di accedere al nuovo gioco bonus: scegliere uno tra due pacchi per tentare di vincere un’automobile.

La concorrente ha individuato subito quello giusto e ha conquistato così la vettura, assegnata per la prima volta nella storia di Affari Tuoi. “Vinta l’auto per la prima volta”, ha sottolineato Stefano, introducendo una novità che ricorda il premio speciale presente nella Ruota della Fortuna, il quiz concorrente condotto su Canale 5 da Gerry Scotti.

L’inizio favorevole ha convinto il Dottore a offrire immediatamente 40 mila euro, proposta che Etel e la madre hanno deciso di rifiutare, forti di un tabellone ancora ricco di premi importanti.

Una partita tra colpi di scena e scelte decisive

La fortuna, però, ha cambiato rapidamente direzione. Dopo aver eliminato i pacchi da 50 mila e 75 mila euro, la concorrente ha pescato il pacco di Martina Miliddi, dando il via al tradizionale balletto con Herbert Ballerina sulle note di Barbie Girl, la celebre canzone degli Aqua. Travestito da Ken, il comico ha scherzato con il pubblico: “Questa è l’ultima puntata che faccio”.

Poco dopo sono arrivate due eliminazioni pesantissime, quelle dei premi da 200 mila e 300 mila euro. “Ci siamo rovinati con questi due tiri”, ha commentato De Martino, mentre il Dottore ha proposto il cambio pacco.

Nonostante il consiglio della madre, Etel ha deciso inizialmente di proseguire con il proprio pacco. Solo più avanti ha accettato lo scambio, una scelta che si è rivelata decisiva: ha lasciato infatti un pacco contenente 100 mila euro, inconsapevole di aver rinunciato a una vincita ben più alta.

L’accordo con il Dottore e il finale da 22 mila euro

Nel finale poche possibilità: da una parte Gennarino, dall’altra il pacco nero e i premi ancora in gioco. A quel punto il Dottore ha messo sul tavolo un’offerta da 22 mila euro.

Etel ha deciso di accettare, preferendo la certezza dell’assegno al rischio dell’ultima apertura. Una scelta prudente che le ha permesso di tornare a casa con una vincita importante.

Il bilancio della serata, però, è stato ancora più ricco: ai 22 mila euro si è aggiunta infatti l’automobile conquistata all’inizio della puntata, il primo premio speciale assegnato nella storia di Affari Tuoi.

Una novità destinata a far discutere, anche per la somiglianza con il format della Ruota della Fortuna, dove Gerry Scotti ha già reso il premio extra uno degli elementi distintivi del programma.