Affari Tuoi, proposta di matrimonio in studio. Ma la concorrente fa invidia a Martina

IPA Stefano De Martino

Dopo le grandi conferme con le quali la Rai a consacrato Stefano De Martino nella giornata di presentazione dei palinsesti, nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 3 luglio ne succedono di tutti i colori. La concorrente della serata, la geometra Marta Ciaccini, in gara per l’Umbria, ha ricevuto un’invidiabile proposta di matrimonio dal compagno al suo fianco. Un momento romantico che ha rallegrato gli animi durante una partita costellata di occasioni sfumate e pacchi amari. Ciliegina sulla torta? La concorrente è una ballerina e la sua performance ha fatto invidia anche a Martina Miliddi.

La proposta di matrimonio ad Affari Tuoi

In una partita che non ha brillato per fortuna e buona sorte, serviva giusto qualcosa che ravvivasse l’atmosfera. Il compagno di Marta Ciaccini, concorrente della serata di venerdì 3 luglio, non ha perso la succosa occasione e, davanti amici e familiari connessi a Rai 1 (e a tutto il pubblico amante del “gioco dei pacchi”) si è inginocchiato in mezzo allo studio con in mano un anello di fidanzamento. La proposta di matrimonio è stata accolta da un boato di gioia da parte degli spettatori e da un sorpreso (ma non troppo abbiamo ragione di credere) Stefano De Martino.

La risposta della concorrente non si è fatta attendere: “Sì”, ha esclamato tra le lacrime. Sicuramente una bellissima sorpresa per gli affetti della coppia: “Non lo sapeva nessuno”, “ma lo sapranno”. In una partita iniziata male e condotta sempre sul filo del rasoio, eliminando quasi tutti i rossi e lasciando per l’ultima parte del gioco i pacchi blu, la soluzione è stata data proprio dal dottore nella fase finale, quando, trovandosi davanti a il “pacco nero” e ai 10 euro, è arrivata l’offerta di 22mila euro.

Sommati a Gennarino, guadagnato nel primo tiro della partita, i concorrenti, accettando, avrebbero portato a casa 27mila euro. “Dobbiamo pensare che abbiamo una famiglia che dobbiamo ancora finire di realizzare”. Tenendo fede alle propria scelta “adulta” e responsabile hanno accettato i 22mila euro offerti dal Dottore. Un bel finale vista la proposta a metà puntata, quasi un dono pre-nuziale visto che le offerte del dottore fino a quel momento erano state sempre più basse. Ma nel “pacco nero”, in possesso dei concorrenti, c’erano 50mila euro: tutto torna!

La concorrente fa invidia a Martina Miliddi: il passo a due inaspettato

Ma la proposta di matrimonio a sorpresa non è stato l’unico picco di emozione durante la partita di Affari Tuoi di questo venerdì. La concorrente, oltre a svolgere la professione di geometra, è ballerina di danza latino-americana e fremeva dalla voglia di ballare! L’occasione come al solito non è mancata. Appena un tiro di Marta Ciaccini ha rivelato il pacco da 0 euro i pacchisti in studio hanno ballato la solita danza di gruppo, ma, alla fine, è partita Obsesìon, iconica canzone degli Aventura.

Allora la concorrente e il suo futuro marito si sono lanciati in un’appassionata bachata, da far invidia alla ballerina del programma, Martina Miliddi. Certo, la sua bravura e il suo professionismo sono noti a tutti e non teme nulla, ma è stato sicuramente un bel momento.