La Volta Buona, pagelle del 23 giugno: Caterina Balivo non perdona il tradimento (8), Valentina Vignali neosposa (9)

Caterina Balivo torna con una nuova puntata di "La Volta Buona" in cui tradimenti e vita da spiaggia la fanno da padrona: le pagelle

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Caterina Balivo conduce La Volta Buona

Tradire si può perdonare? È la domanda che aleggia per tutta la puntata di martedì 23 giugno de La Volta Buona. Tra app di dating finite persino nelle aule di tribunale, spazzolini elettrici trasformati in investigatori privati e posizioni inconciliabili sul tema, il salotto di Caterina Balivo si divide parecchio.

Ma non c’è solo il lato più complicato dell’amore. In studio si passa anche ai fiori d’arancio, con Valentina Vignali che ripercorre il suo matrimonio da sogno con Fabio Stefanini, mentre Domenico Marocchi si ritrova catapultato nella spiaggia più discussa d’Italia, tra muri divisori e bagnanti molto meno indignati del previsto. Le nostre pagelle.

Tradimenti, app di dating e spazzolini spia (7)

Tema centrale della puntata di martedì 23 giugno è il tradimento. E se una volta bastavano una telefonata sospetta o una macchia di rossetto sulla camicia, oggi sembra ci siano modi decisamente più creativi per smascherare gli infedeli.

In studio si parla di pappagalli che ripetono frasi compromettenti, cani che diventano improvvisamente troppo affettuosi con la vicina di casa e perfino spazzolini elettrici che registrano utilizzi sospetti in orari in cui, teoricamente, in casa non dovrebbe esserci nessuno.

Ma il tradimento non è soltanto una questione di prove. A complicare il quadro arriva anche una recente pronuncia della Cassazione secondo cui persino l‘iscrizione a un’app di dating può avere un peso nelle cause di separazione e divorzio. Non conta più soltanto ciò che è successo, ma anche l’intenzione di cercare qualcun altro.

Naturalmente il tema divide subito lo studio. C’è chi pensa che un tradimento possa essere perdonato, chi invece considera invalicabile qualsiasi confine e chi sostiene che esistano tradimenti più gravi di altri.

E alla fine il punto resta sempre lo stesso: non tanto come si scopre un tradimento, ma cosa si è disposti a perdonare una volta scoperto.

Caterina Balivo non perdona il tradimento (8)

Nel dibattito sul tradimento arriva anche il punto di vista di Don Francesco, pronto a celebrare un matrimonio e decisamente più ottimista della media quando si parla di coppie in crisi.

Per il sacerdote il tradimento si può perdonare. Serve pazienza, serve tempo e serve soprattutto la volontà di ricostruire. “Il perdono non è a buon mercato”, spiega, precisando però che la soluzione migliore resta sempre una: non arrivare proprio a tradire.

Una visione da porgi l’altra guancia, che in studio, come è ovvio, non convince tutti. Prima su tutti Caterina Balivo che sulla questione non lascia spazio a zone grigie. Ascolta il discorso di Don Francesco ma, per lei, il tradimento non è assolutamente perdonabile. Punto.

A quel punto interviene anche l’avvocato Gian Ettore Gassani, che coglie la palla al balzo e rincara la dose: “Anche il Codice civile la pensa così”, strizzando l’occhio alla posizione portata avanti dalla padrona di casa. Tra il perdono cristiano e la realtà dei fatti, il salotto sembra schierarsi piuttosto compatto.

Domenico Marocchi sulla spiaggia della discordia (10)

Negli ultimi giorni, complici il caldo e i social, non si parla d’altro che della spiaggia della discordia di Trieste. Una spiaggia particolarissima, dove un muro divide ancora uomini e donne. Per alcuni una tradizione storica da preservare, per altri qualcosa che sembra uscito da un’altra epoca.

Per qualche minuto la spiaggia di Trieste diventa il centro del mondo e Domenico Marocchi si ritrova a fare da antropologo improvvisato tra bagnanti, pensionati e custodi delle tradizioni locali.

Da una parte trova uomini serenissimi: pensionati rilassati e signori che scherzano sulla separazione in spiaggia come se fosse la cosa più normale del mondo. Nessun trauma, nessuna protesta e soprattutto nessuna voglia di abbattere il muro.

Poi Marocchi passa dall’altra parte della barricata: le donne difendono quella spiaggia con entusiasmo, spiegando di sentirsi libere, tranquille e perfettamente a loro agio. E a chi non piace? Nessun problema: poco più avanti ci sono altre spiagge.

Insomma, mentre mezza Italia discute e si indigna da lontano, i triestini sembrano vivere la questione con una serenità disarmante.

L’unica vera indignata, alla fine, sembra essere Caterina Balivo. Non tanto per il muro tra uomini e donne, quanto per il fatto che il suo inviato stia affrontando una giornata in spiaggia con i jeans. E onestamente, vista la temperatura, è probabilmente la polemica più comprensibile di tutte.

Valentina Vignali neo sposa con Fabio Stefanini (9)

Parlando di tradimenti e relazioni finite, anche Valentina Vignali porta la sua esperienza. “Sono stata tradita in passato, l’ho scoperto tramite passaparola. Mi sono inizialmente arrabbiata, ma poi ho perdonato. Ero una ragazzina”, racconta.

Oggi però il tradimento è decisamente un capitolo archiviato. Valentina è infatti appena convolata a nozze con Fabio Stefanini in una splendida cerimonia al Castello di Bracciano: uno di quei matrimoni che sembrano usciti direttamente da una bacheca Pinterest riuscita particolarmente bene.

A rendere tutto ancora più dolce ci ha pensato il loro golden retriever, incaricato di portare le fedi e protagonista assoluto insieme agli sposi.

In studio la coppia ripercorre quello che è stato il loro secondo giorno più bello – il primo, resta l’unione civile celebrata qualche mese fa – mentre scorrono le immagini della preparazione. La Volta Buona era presente anche durante l’ultima prova d’abito insieme alle damigelle, e rivedendo quei momenti si ritrova una Vignali emozionatissima, elegantissima e visibilmente travolta dalla felicità.

“Ha organizzato tutto lei, è stata bravissima. Io l’accompagnavo quando potevo”, racconta Fabio. E onestamente, dopo aver visto il risultato finale, sembra una strategia che ha funzionato benissimo.

Il matrimonio in diretta (7)

Sappiamo quanto La Volta Buona sia affezionata ai matrimoni. E in una delle ultime puntate della stagione, Caterina Balivo non poteva certo lasciarsi sfuggire l’occasione di parteciparne a uno, anche se a distanza.

Da Palermo arriva infatti il collegamento con una chiesa gremita di invitati, ventagli e temperature decisamente estive. Ad attendere all’altare c’è Dario, mentre la futura moglie si prepara a percorrere la navata sotto gli occhi emozionati di parenti e amici.

Gli spettatori assistono così in diretta all’ingresso della sposa, accompagnati dal racconto e dai commenti di Rosanna Cacio, che segue il momento con la partecipazione di chi sa bene quanto i matrimoni siano ormai una vera istituzione del programma.

Del resto, tra tradimenti, divorzi e relazioni finite che hanno dominato gran parte della puntata, un sì in diretta arriva quasi a riequilibrare tutto. Un finale romantico che a La Volta Buona non guasta mai.