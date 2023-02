“Belve”, Anna Oxa: la prima intervista dopo Sanremo. E fa discutere

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look dell’8 febbraio, seconda serata: Fagnani da “belva” a principessa

Francesca Fagnani torna con la nuova edizione di Belve. La prima puntata è martedì 21 febbraio sempre su Rai 2 e tra i suoi ospiti ha voluto Anna Oxa che torna in tv dopo aver partecipato al Festival di Sanremo durante il quale non ha rilasciato nemmeno un’intervista.

Francesca Fagnani conquista Anna Oxa, prima intervista a Belve

Dunque a Francesca Fagnani spetta l’onore di essere la prima a intervistare Anna Oxa dopo “il silenzio stampa” della cantante durante tutta la kermesse musicale alla quale ha partecipato col brano Sali.

Alla Vita in diretta, la Fagnani ha raccontato come è riuscita a conquistarsi la fiducia della Oxa che ha accettato di partecipare a Belve e l’ha ringraziata pubblicamente: “Intanto io la ringrazio per essersi fidata, perché comunque è stato un atto di fiducia. Io trovo che non sia mai banale. Direi che ti porta un vissuto un po’ diverso. Insomma anche dei ragionamenti un po’ diversi. Devo dire che io mi sono divertita, spero vi divertirete anche voi”.

Per quanto riguarda la reazione di Anna Oxa al suo venticinquesimo posto in classifica a Sanremo, la presentatrice ha commentato così: “Quello che ho percepito io è il fatto che lei non dà peso ai voti”. Lo scopo del suo essere al Festival non era quello di vincere ma quello di lanciare un messaggio. Ed è quello che ha fatto.

Belve, è già polemica

Intanto non è ancora andata in onda e l’intervista di Francesca Fagnani ad Anna Oxa fa discutere. Dalle prime immagini trapelate, si vede l’artista nello studio di Belve indossare gli occhiali da sole. Pare che non se li sia mai tolti durante la chiacchierata e questo dettaglio ha sollevato un polverone.

Anna Pettinelli, ospite di Alberto Matano, ha infatti osservato: “Trovo irrispettoso che lei portasse gli occhiali da sole. Una cosa che ti serve nel lavoro che fai è il contatto visivo con una persona. Se uno davanti a te porta gli occhiali non riesci nemmeno a capire dagli occhi che cosa dice”. Ma la Fagnani ha subito calmato le acque con la sua replica: “Ma tu non sai quanto sole c’è qui dentro”, liquidando la faccenda con una battuta veloce. Una dimostrazione di grande professionalità e forse proprio per questo la Oxa si è fidata della presentatrice di Belve.

Intanto sui social cresce l’attesa per la trasmissione di Francesca Fagnani, che per altro ha dato prova di sé anche come co-conduttrice a una serata del Festival, e molti commentano su Instagram: “stasera,non vedo l’ora.” “Partenza col botto! 💥 super @frafagni”. “Ti aspettiamo Francesca!!!!!!😍”.

Anche perché oltre ad Anna Oxa, sono ospiti Naike Rivelli super sexy con la tuta da Catwoman, Wanda Nara che racconta della sua travagliata storia con Mauro Icardi e Ignazio La Russa.