Sanremo 2023, chi è lo stilista che veste Francesca Fagnani

C’è grande attesa per la Belva per eccellenza sul palco dell’Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo. La scelta di Amadeus non è affatto casuale: ha voluto fortemente delle personalità che travolgono lo spettatore. Ed è il caso di Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di Belve. Già nel corso della conferenza stampa dell’8 febbraio ha dato prova delle sue capacità, perfettamente in grado di non darsi in pasto ai giornalisti, conoscendo bene le dinamiche. Ma chi la veste a Sanremo?

Sanremo 2023, Francesca Fagnani sceglie Giorgio Armani

Nel corso della prima serata di Sanremo 2023 (qui puoi leggere come è andata) abbiamo avuto modo di apprezzare una delle co-conduttrici più attese, che ritorna per la serata della Finale, ovvero Chiara Ferragni. Per la seconda serata (qui trovi la scaletta), invece, è attesa Francesca Fagnani. Belva, intelligente, una personalità forte e soprattutto una grande capacità di “sfondare” lo schermo.

Per il Festival, la Fagnani ha voluto affidarsi a uno degli stilisti più importanti del panorama fashion italiano: Giorgio Armani. Ci troviamo di fronte a uno dei marchi che ha fatto la storia della moda, considerando che è tra i più scelti anche dalle star di Hollywood. Eleganza e ricercatezza sono due dei must imperdibili per Armani. La conduttrice di Belve ha voluto così omaggiare il brand italiano, che porta con lei sul palco.

I look di Francesca Fagnani: lo stile della conduttrice

Francesca Fagnani ha sempre accolto a Belve i personaggi da intervistare con grande stile. Lo stile della conduttrice, infatti, è sempre stato composto, prediligendo particolarmente tagli sartoriali, così come tailleur colorati, adatti a un talk show. Si punta sul classico, sul sobrio e sull’elegante: Armani, dunque, non poteva che essere la scelta migliore.

C’è anche da dire che non l’abbiamo mai vista osare più di tanto con vestiti scollati o mini abiti: look alla portata di tutti, con pantaloni palazzo, top neutri, non molte stampe variegate. Anche per la scelta degli accessori, Francesca Fagnani non ha mai voluto esagerare. E quando ha indossato abiti al posto dei classici pantaloni, ha optato per tubini in pizzo o per vestiti smanicati, rigorosamente total black e con cintura in vita.

Francesca Fagnani, come si veste a Sanremo

Ospite di Facciamo finta che, il programma di Carlotta Quadri e Maurizio Costanzo, è stata la Fagnani stessa ad anticipare qualcosa sul suo stile a Sanremo: qualcosa che, in effetti, potrebbe essere considerato addirittura rivoluzionario. “Ho il terrore delle scale dell’Ariston, io ho il 40, questi gradini saranno stretti. Potrei inaugurare le scarpe da ginnastica sotto l’abito da sera“. In realtà, ha anche portato a lungo una battaglia: ha ridotto di un centimetro al giorno i tacchi che le hanno proposto, dal momento in cui non li predilige.

Sul resto, invece, ha espresso la massima stima nei confronti di Giorgio Armani. “Sono molto onorata, perché Armani rappresenta l’eleganza italiana nel mondo e perché sostiene il sociale. E poi è stato il primo a mettere in giacca la donna: faccio un programma in cui si rivendicano quelli che sono considerati i pregi degli uomini e i difetti delle donne, il carrierismo, l’ambizione”.