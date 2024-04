Il look di Francesca Fagnani nella terza puntata di Belve. La conduttrice ha scelto dei gioielli dal valore altissimo

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Francesca Fagnani con il suo Belve sta conquistando sempre più consensi in termini di ascolti e di coinvolgimento del pubblico. Le sue interviste schiette e incisive sono, ormai, un appuntamento fisso del palinsesto televisivo e vengono molto commentate nelle pagine dei giornali e sui social network. La conduttrice televisiva ha scelto delle nuove “belve” a cui porre le sue domande taglienti, nel corso della puntata del 16 aprile 2024 del programma televisivo. Protagoniste dell’episodio Simona Ventura, Marcella Bella e Ilenia Pastorelli.

Francesca Fagnani, regina di stile, oltre che di arguzia, non si è lasciata rubare la scena dalle sue ospiti illustri e ha scelto un costosissimo collarino gioiello per arricchire il suo look rosso fuoco.

Francesca Fagnani a Belve, il gioiello milionario

Francesca Fagnani ha condotto la terza puntata della stagione 2024 di Belve. Nel corso del secondo episodio del tv show la giornalista aveva intervistato, tra gli altri, Fedez, che aveva parlato della crisi con Chiara Ferragni e dei suoi problemi di dipendenza. Per le prime due puntate della trasmissione tv, Francesca Fagnani ha scelto prima un look total black e poi un tailleur bianco. Per il terzo episodio dello show televisivo di successo, invece, la giornalista ha puntata tutto sul rosso.

Francesca Fagnani, infatti, ha indossato un completo rosso di Red Valentino con i pantaloni dal taglio a palazzo e la giacca lunga. Sotto al tailleur la conduttrice televisiva ha abbinato un top bianco e delle scarpe nude. Ma il vero punto focale dell’intero look erano i gioielli, scelti dalla conduttrice.

Fonte: IPA

Francesca Fagnani, infatti, ha indossato delle creazioni del suo maestro orafo preferito, dal valore esorbitante. Al collo la giornalista ha sfoggiato un collarino e un girocollo di Pasquale Bruni, entrambi della collezione Heart to Earth. Il collarino, completamente ricoperto da tre file di diamanti e decorato da un fiore ha un costo di euro 67.600,00. Meno costoso ma comunque preziosissimo il girocollo, che presentava lo stesso fiorellino e ha un valore di 67.600,00 euro. Francesca Fagnani, però, ha deciso di brillare anche con l’anello della stessa collezione, che presenta lo stesso fiore dei precedenti gioielli. Il costo di questo prezioso è di euro 8.340,00.

Simona Ventura, belva con l’animalier

Tra le ospiti della terza puntata di Belve anche Simona Ventura che ha raccontato senza filtri la sua vita. Per l’occasione la conduttrice televisiva ha scelto un look da vera “belva” firmato da Roberto Cavalli, brand di moda fondato dal talento italiano da poco scomparso.

Fonte: IPA

Il look era composto da un pantalone nero e una camicetta leopardata, arricchita da rouches in tinta e nere. A completare l’outfit un piano di scarpe leopardate con laccetto alla caviglia.

Ilenia Pastorelli punta sul classico

Ilenia Pastorelli, attrice che ha ricevuto anche un David di Donatello, ha risposto alle domande di Francesca Fagnani nel corso della terza puntata di Belve.

Fonte: IPA

Per l’occasione l’artista ha scelto d’indossare un look super classico, scegliendo un tailleur nero con giacca doppiopetto e pantalone dall’orlo svasato. A dare un punto di luce all’insieme, una collana d’oro con ciondolo verde.

Marcella Bella, il gioiello che si fa notare

Anche Marcella Bella, altra protagonista dell’ultima puntata di Belve, ha indossato un look classico e abbastanza semplice. La cantante, infatti, si è presentata nello studio televisivo con una gonna nera al ginocchio dalla vita alta e una camicetta con maniche a sbuffo bianca, dallo scollo profondo.

Fonte: IPA

Ma Marcella Bella ha saputo, comunque, stupire, grazie a una collana davvero importante che scendeva lungo tutta la sua scollatura in diversi decori e pendenti.