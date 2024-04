Morto Roberto Cavalli, la carriera unica dello stilista

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Una triste notizie ha raggiunto il mondo della moda internazionale nella serata del 12 aprile 2024. Roberto Cavalli, leggenda del fashion, infatti, è morto all’età di 83 anni. Lo stilista era afflitto da tempo da una malattia a cui si è dovuto sfortunatamente arrendere. Roberto Cavalli si è spento a Firenze, accanto a lui l’amata compagna Sandra Bergman Nilsson, a cui era legato da ben 15 anni.

Roberto Cavalli, si è spenta una leggenda della moda italiana

La notizia della morte di Roberto Cavalli è pervenuta nella serata del 12 aprile 2024. Lo stilista ci ha lasciato a 83 anni a Firenze, dove era nato il 15 novembre 1940. Nella splendida città toscana aveva cominciato anche la sua formazione artistica, presso l’Istituto Statale d’Arte, dove aveva approfondito proprio la decorazione dei tessili.

Lo stilista lascia un bimbo molto piccolo, Giorgio Cavalli, che ha da poco compiuto un anno, nato dall’amore con la compagna Sandra Bergman Nilsson, che ha accompagnato gli ultimi 15 anni della sua vita. Ma Roberto Cavalli era padre di altri cinque figli, avuti dalle precedenti relazioni. Lo stilista, infatti, è stato sposato in passato per ben due volte. Dal primo matrimonio sono nati Tommaso, Cristiana e Robert, mentre dalle seconde nozze ha avuto i figli Rachele e Daniele.

Roberto Cavalli è il fondatore dell’omonima casa di moda che è conosciuta in tutto il mondo. Lo stile dell’artista è inconfondibile ed è stato apprezzato dalle più importanti star internazionali nei tanti decenni della sua brillante carriera. I capi d’abbigliamento di Roberto Cavalli sono grintosi, decorati, a volte anche appariscenti ma sempre eleganti e creati per valorizzare chi li indossa.

Roberto Cavalli, la formidabile carriera

Roberto Cavalli è uno degli stilisti che hanno saputo portare il Made in Italy in giro per il mondo. Le sue creazioni sono delle vere e proprie opere d’arte e le sue collezioni sono attese dai nomi più importanti dello show business internazionale. L’estro artistico di Roberto Cavalli è stato sicuramente avvantaggiato da una famiglia che dell’arte aveva sempre avuto una grande considerazione. Il nonno dello stilista, Giuseppe Rossi, infatti, era un esponente dei Macchiaioli toscani.

Dopo gli studi fiorentini, già nel 1970 l’artista presentò la sua prima collezione d’abbigliamento a Parigi e, in seguito, nella sua Firenze. Già nelle sue prime creazioni è chiaro il suo estro artistico che caratterizzerà tutta la sua carriera. Roberto Cavalli, infatti, sperimenta coi decori, con le stampe, con il tessuto jeans. Ma la vera svolta della sua carriera arriva negli anni ’90.

Ancora una volta, lo stilista punta sul denim e presenta dei jeans trattati con sabbia che diventano un tratto del suo stile, insieme ai serpenti, alle stampe animalier, ai pizzi. I capi d’abbigliamento di Roberto Cavalli sanno colpire nel segno e sono assolutamente riconoscibili. Lo stilista diventa uno delle stelle del mondo della moda e fonda anche la linea Just Cavalli che, oltre all’abbigliamento, si occupa di accessori come occhiali e orologi, ma anche costumi da bagno e profumi.

Dei nomi importanti hanno deciso di essere testimonial delle sue creazioni. Tra di loro anche Jennifer Lopez, Kate Moss e Sharon Stone.