Il look di Matilde del Belgio per prendere parte alla Belgian Cenotaph Parade a Londra

Fonte: Getty Images Matilde del Belgio

La Regina e il Re del Belgio, Matilde e Philippe, sono volati a Londra per un’occasione davvero importante. I sovrani del paese fiammingo, infatti, hanno preso parte alla Belgian Cenotaph Parade, che ha luogo nella capitale britannica ogni anno per la commemorazione dei soldati che hanno perso la vita nelle due guerre mondiali. L’evento è stato seguito da una commemorazione in onore dei caduti e, per entrambi i momenti di celebrazione, la sovrana del Belgio ha scelto un look sorprendente ma elegante, firmato da un’importante firma della moda mondiale.

Si trattava, infatti, di un abito creato da Giorgio Armani, che presentava una stampa floreale nei toni del fucsia e dell’azzurro, che sembrava un vero e proprio dipinto sulla stoffa.

Matilde del Belgio, l’abito Armani Privé

Matilde e Philippe del Belgio stanno per raggiungere gli undici anni di regno. Il 21 luglio, infatti, ricorrerà l’anniversario dell’incoronazione dei sovrani del paese fiammingo. Come da tradizione, il sabato precedente a quest’importante ricorrenza, i reali del Belgio si sono recati a Londra per un appuntamento significativo.

Matilde e Philippe del Belgio, infatti, hanno preso parte alla Belgian Cenotaph Parade, sfilata di membri delle forze armate inglesi e belga, che percorrono alcune strade di Londra in ricordo di quanti sono caduti in battaglia. Anche la Regina ha partecipato al momento di commemorazione, marciando accanto al marito e ai Duchi di Gloucester, che rappresentavano la Corona inglese. Matilde del Belgio ha indossato, per l’occasione, una creazione Armani Privé.

Fonte: Getty Images

Si trattava di un soprabito celeste, arricchito da diverse stampe floreali fucsia, azzurre, verdi e grigie, che davano l’impressione di essere dipinte. Il bordo del capospalla era arricchito da un giro di lustrini argento e si accompagnava a un abito al ginocchio grigio chiaro con lo stesso decoro brillante. Il colore del vestito era ripreso dai guanti, dalle décolleté e dalla clutch della Regina, firmata dallo stesso stilista.

Matilde del Belgio, il make-up e l’hairstyle

Matilde del Belgio riesce sempre a scegliere dei look adatti, eleganti, ma con un tocco d’originalità in più, che riesce a lasciare il segno. Così è stato anche in occasione della Belgian Cenotaph Parade, dove la Regina ha indossato un capo d’abbigliamento celeste, colore già utilizzato in passato dalla sovrana per altri outfit, che si abbina al colore dei sui occhi. Per il recente impegno londinese, Matilde del Belgio ha scelto un make-up appena accennato con un ombretto celeste chiaro. Le labbra della sovrana, invece, erano colorate da un rossetto rosa chiaro.

La sovrana del Belgio non indossava collane, ma ha illuminato il suo sguardo con un paio d’orecchini con pendente di diamante di forma circolare. Al polso la Regina, invece, portava un prezioso orologio Rolex in oro e due bracciali dello stesso materiale, uno rigido e senza decori e un altro dalla maglia intrecciata.

Matilde del Belgio ha acconciato la sua chioma, seguendo la moda inglese che prescrive l’utilizzo di un cappellino o di una veletta in ogni occasione importante. Così, anche i capelli della Regina del Belgio erano fermati dietro la sua nuca e coperti da un copricapo di colore grigio-verde.