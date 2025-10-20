Matilde del Belgio riceve Mattarella con un look damascato, ma non convince

Matilde del Belgio ha accolto Sergio e Laura Mattarella a Palazzo Reale nella giornata del 20 ottobre 2025. Per l'occasione la Regina ha scelto un look total blu

Matilde del Belgio è una sovrana molto impegnata e in prima linea in eventi ufficiali e battaglie sociali. Di recente la prima donna del paese europeo si è mostrata con un look molto chic a un evento che promuoveva la difesa della salute mentale, soprattutto nei più giovani, mentre il 20 ottobre 2025 la Regina ha preso parte a una visita di stato, accogliendo il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e la figlia Laura.

Per l’occasione, Matilde del Belgio ha sfoggiato un look completamente blu con dei dettagli damascati che, però, non le donava del tutto. Anche la figlia del primo uomo d’Italia ha optato per un outfit nello stesso colore elegante, incappando a sua volta in un errore di stile.

Matilde del Belgio, il coordinato blu

Matilde del Belgio è una delle sovrane europee più attente allo stile e all’eleganza. La Regina, infatti, seleziona sempre dei look dal fascino senza tempo, che le donano e sanno accompagnare il suo fisico in modo assolutamente sobrio. A differenza di Maxima d’Olanda che prova a mettere sempre un tocco di colore e originalità in ogni suo outfit, Matilde del Belgio punta sempre su linee classiche e tinte eleganti.

Così è stato anche il 20 ottobre 2025 quando la Regina ha ricevuto il Presidente Italiano Sergio Mattarella e la Signora Laura a Palazzo Reale con un coordinato blu. Si tratta del primo atto di una visita ufficiale di tre giorni, come comunicato nella pagina Instagram della Monarchia Belga: “Il Re e la Regina ricevono il Presidente italiano Sergio Mattarella all’inizio della sua visita di stato di tre giorni in Belgio. Al Presidente si unisce la figlia, la signora Laura Mattarella, durante la visita di stato. Questa visita sottolinea la forte amicizia tra Italia e Belgio e offre l’opportunità di rafforzare ulteriormente la cooperazione diplomatica, economica e culturale”.

Per l’occasione ufficiale Matilde del Belgio ha indossato un abito blu elettrico, lungo fino alle sue ginocchia con la parte inferiore a pieghe, accompagnandolo con un cappotto della stessa lunghezza e colorazione, chiuso da tre fila di bottoni in vita. Il capospalla presentava, però, delle decorazioni damascate in un tono leggermente più scuro di blu, che sembravano appesantire tutto l’insieme.

Matilde del Belgio, gli accessori

Matilde del Belgio ha accolto, insieme al marito Re Filippo, la delegazione italiana in visita nel loro paese. La prima donna del paese europeo non ha smentito la sua proverbiale eleganza nello stile, ma ha scelto un cappotto con delle decorazioni damascate che sembravano rendere il suo outfit più polveroso.

La Regina ha arricchito il suo look con degli accessori ben studiati, indossando delle scarpe col tacco nella stessa sfumatura di colore dell’abito e del cappotto. Ma la sovrana ha anche acconciato i suoi capelli con un cerchietto blu. Immancabile la borsa a portafoglio e gli orecchini pendenti sempre dalla colorazione coordinata.

Laura Mattarella, accanto al padre nella visita ufficiale, ha seguito le orme della sovrana, sfoggiando, a sua volta, un abito blu. La mantella con bottoni sul davanti, che completava il look, però, non era del tutto convincente e dal taglio troppo originale per un evento così importante.