Letizia di Spagna, Matilde del Belgio e Vittoria di Svezia: tre modi di indossare il verde bosco

IPA Letizia di Spagna, Matilde del Belgio e Vittoria di Svezia in verde

Non è certo una nuance che regna sovrana nei guardaroba delle teste coronate. Eppure, nel giro di appena 48 ore, tre icone del panorama royal internazionale hanno acceso i riflettori su una tonalità inaspettata e affascinante: il verde bosco. Letizia di Spagna, Matilde del Belgio e Vittoria di Svezia hanno tutte sfoggiato questo colore profondo e sofisticato, ognuna reinterpretandolo con stile personale e una dose impeccabile di eleganza istituzionale.

Letizia di Spagna, impeccabile in verde bosco

A inaugurare questa inattesa tendenza royal è stata Letizia di Spagna, durante le celebrazioni della Festa Nazionale a Madrid. Per l’occasione, la sovrana 53enne ha optato per un abito dal taglio midi in tessuto tweed testurizzato, caratterizzato da una silhouette svasata, maniche alla francese e scollo tondo.

Un capo dal minimalismo raffinato, impreziosito solo da una sottile cintura nera a definire il punto vita. Un look chic e al tempo stesso sorprendente per Letizia, che raramente sceglie il verde, tantomeno in questa profonda sfumatura boschiva.

Il design, dalle linee pulite e dal taglio classico, si abbina perfettamente agli accessori altrettanto sobri: scarpe nere con cinturino posteriore e tacco medio di Massimo Dutti e una borsa nera Victoria Insignia di Carolina Herrera, una delle preferite della Reina, che ne possiede diversi modelli in svariati colori.

Letizia ha poi scelto orecchini di smeraldo: si tratta più precisamente del modello che il marchio Tous le ha regalato nel 2022, in occasione del suo cinquantesimo compleanno.

IPA

Con la sua scelta, la Regina Letizia dimostra ancora una volta che ogni apparizione pubblica è un’occasione per coniugare tradizione e modernità, sobrietà e raffinatezza, dimostrando che lo stile non è solo una questione di abbigliamento, ma anche di atteggiamento e presenza.

IPA

Il suo ultimo look, con questa tonalità verde bosco sicuramente alternativa e poco consueta, riflette non solo eleganza, ma anche sicurezza e personalità, consolidando la sua posizione di punto di riferimento nella moda istituzionale e contemporanea.

IPA

Matilde del Belgio, green look in Armenia

E mentre si parlava ancora dell’outfit inaspettato di Letizia di Spagna, il verde bosco ha fatto il bis con la Regina Matilde del Belgio, in visita ufficiale in Armenia, nel ruolo di ambasciatrice ONU.

IPA

Le temperature autunnali hanno spinto la sovrana a indossare un cappotto in lana avvolgente, sotto il quale spuntava un abito floreale nella stessa palette, firmato Natan, una delle sue maison preferite.

IPA

Collo alto, maniche semitrasparenti in chiffon e accessori nei toni caldi della terra: una pochette marrone e tacchi a spillo hanno aggiunto una nota di discreta dissonanza al total look, mantenendo l’equilibrio tra rigore e femminilità.

IPA

Vittoria di Svezia, tailleur verde in Giappone

Poche ore dopo Letizia di Spagna e Matilde del Belgio, a migliaia di chilometri – praticamente in Estremo Oriente – anche la Principessa Vittoria di Svezia è apparsa in verde bosco, durante un incontro del suo tour in Giappone.

IPA

In agenda, incontri diplomatici e commerciali che richiedevano un’eleganza sobria ma incisiva: perfetto, quindi, il tailleur pantalone tinta unita, coordinato con una blusa ton sur ton. A completare il look, décolleté in camoscio e accessori anch’essi in verde, per un outfit monocromatico che ha trasmesso autorevolezza e stile in egual misura.

IPA

Tre donne, tre monarchie, tre interpretazioni dello stesso colore. Un abito strutturato, un cappotto sartoriale, un tailleur: il verde bosco si è ufficialmente fatto spazio nei guardaroba delle altezze reali, rivelandosi il nuovo colore del potere, del fascino e – perché no – della modernità regale.