Vittoria di Svezia incanta in bianco e oro durante la visita in Giappone
Per la tappa più solenne del viaggio di Stato in Giappone, Principessa Vittoria di Svezia sceglie un abito che omaggia l’estetica orientale con grazia regale. Il tessuto avorio punteggiato di ricami dorati e le maniche a sbuffo richiamano la preziosità dei kimono cerimoniali, ma con un tocco nordico di sobrietà. Capelli raccolti e maxi orecchini completano un look impeccabile, che unisce due culture sotto il segno della raffinatezza.