È la figlia di due amatissimi (e bellissimi) attori italiani e sta incantando Venezia 80

Fonte: IPA Figli dei vip diventati più famosi dei genitori

Un palcoscenico di debutto di tutto rispetto: alla Mostra del cinema di Venezia, tra film in concorso e sfilate vip, ha fatto il suo ingresso nel patinato mondo dello spettacolo anche una bellissima figlia d’arte. Capelli biondi, fisico slanciato e sguardo penetrante: la 17enne Elena Preziosi, arrivata sul red carpet in compagnia della mamma Vittoria Puccini, le ha quasi rubato la scena.

Elena Preziosi, il debutto a Venezia

Il red carpet dell’ottantesima edizione della Mostra del cinema di Venezia continua a regalare sorprese. Tra look seducenti e coppie innamorate, c’è stato spazio anche per un debutto in grande stile: quello della 17enne Elena Preziosi, figlia degli attori Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi. La ragazza è arrivata in compagnia della mamma all’evento Armani in Venice, e ha letteralmente catalizzato l’attenzione dei fotografi. Fisico esile e slanciato, come mamma, e sguardo penetrante come il papà: la ragazza è un perfetto mix&match due genitori famosi, che vissero un’intensa storia d’amore sul set di Elisa di Rivombrosa.

Se Vittoria è arrivata a Venezia fasciata in un etereo outfit color lilla, Elena ha invece puntato tutto su un abito bianco di Giorgio Armani con cut-out sull’addome. All’insegna della semplicità il beauty look, con make-up quasi inesistente e i lunghi capelli biondi lasciati sulle spalle. Nonostante si trattasse della prima volta davanti ai flash, la 17enne è apparsa perfettamente a proprio agio: che sia pronta a seguire le orma di mamma e papà? Le carte in regola, in effetti, ci sarebbero tutte.

Il rapporto speciale tra Vittoria e Alessandro

Complice la poca differenza di età, Vittoria ed Elena sembrano più sorelle che mamma e figlia. L’attrice toscana ha infatti avuto la sua primogenita quando aveva appena 24 anni, ed in più occasioni ha parlato del rapporto speciale che le lega. In un’intervista a Verissimo l’indimenticabile protagonista di ‘Elisa di Rivombrosa’ ha raccontato la sua quotidianità di mamma: “Sono molto felice di avere avuto Elena presto, siamo cresciute insieme e ora siamo due compagne di vita. Ci aiutiamo a vicenda, ci stiamo avvicinando e sono molto orgogliosa del nostro rapporto”.

Fonte: IPA

Un ruolo condiviso con Alessandro Preziosi, papà di Elena, che continua ad essere una presenza costante nella vita della ragazza: “Elena la cresciamo insieme. Alessandro è un padre superpresente, lei ha un ottimo rapporto con lui ed è una ragazzina serena” ha spiegato la Puccini.

La storia d’amore che ha fatto sognare l’Italia

Elena Preziosi è nata dalla relazione tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi. I due si conobbero nel 2004 sul set della fiction ‘Elisa di Rivombrosa’ – che potrebbe presto tornare con un sequel – e nel 2006 ebbero la loro primogenita. La storia d’amore tra i due, vissuta spesso sotto i flash dei fotografi, si interruppe nel 2010, ma oggi i rapporti continuano ad essere molto distesi, soprattutto per il bene della figlia.

Sia Vittoria che Alessandro sono infatti felici accanto a dei nuovi compagni: lui ha da poco ritrovato la serenità accanto alla designer Delfina Delettrez Fendi; lei, fa coppia dal 2013 con il fotografo Fabrizio Lucci, conosciuto sul set della fiction ‘Anna Karenina’.