Tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario è amore: gli indizi che non lasciano dubbi

Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario, la conferma della storia d'amore

Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario sono due personaggi molto amati dai giovanissimi (e non solo), ed è proprio per questo che le voci sulla loro (fino a poco tempo fa solo presunta) storia d’amore infiammano da diverso tempo il gossip.

Nonostante non vi sia stato ancora nessun bacio “pubblico” e nessuna conferma ufficiale da parte della coppia, ormai è praticamente certo che l’attore e la ballerina stiano vivendo un’importante relazione. Sono diversi, infatti, gli indizi che confermano la veridicità, al di là dei rumors, di questa love story dal sapore di favola moderna.

È da diverso tempo che si parla molto della presunta storia d’amore che vede come protagonisti Massimiliano Caiazzo, adorato attore della fiction Rai Mare Fuori, ed Elena D’Amario, storica ballerina professionista del talent Amici di Maria De Filippi. Le voci sempre più insistenti su questa relazione, che stanno letteralmente facendo impazzire i gossippari, pare che giorno dopo giorno trovino conferma sui social.

L’ultimo eclatante indizio risale a qualche tempo fa, quando Caiazzo ha vinto la categoria Under 30 dei Ciak d’Oro. In quell’occasione l’attore ha pubblicato su Instagram uno scatto con il suo premio in mano (e quello per la miglior serie, di cui è protagonista, andato ovviamente a Mare Fuori).

Tra gli svariati commenti di fan, colleghi e amici, è stato impossibile non notare quello della D’Amario che, in inglese, ha scritto sotto la foro “We all see and feel your light” (Tutti vediamo e sentiamo la tua luce) e a cui lo stesso Massimiliano ha risposto “E la tua con me”.

La relazione Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario confermata da un video virale

In realtà il commento di Elena D’Amario sotto il post di Massimiliano Caiazzo, e la risposta dell’attore, è solo il primo dei vari recenti tasselli che confermerebbero ufficialmente la storia tra i due di cui si vocifera da settembre scorso, complici le foto all’epoca scattate nei medesimi posti e stesse canzoni condivise nelle storie di Instagram.

Al botta e risposta social di cui abbiamo parlato sopra si è infatti aggiunto proprio in queste ore un altro indizio molto più concreto. Su TikTok è diventato iper-virale il video di Massimiliano che chiede indicazioni stradali a un ragazzo e nella breve clip a fianco all’attore nella sua macchina è ben visibile la bella Elena.

Inoltre, è sempre recentissimo un terzo ed ultimo indizio che confermerebbe definitivamente la elazione tra Caiazzo – che in Mare Fuori interpreta Carmine Di Salvo, detto Pecora – e la D’Amario, spuntato sempre su TikTok.

A quanto pare, l’attore senza accorgersene in un video sul social si è immortalato con in mano il suo cellulare acceso, dove spuntava come screen saver una foto di Elena da piccola ben nota ai fan della ballerina perché da lei stessa pubblicata tempo fa su Instagram.

In sostanza se è vero, come affermava Agatha Christie, che “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova” non possiamo fare altro che avere ormai la certezza che la favola d’amore dell’attore di Mare Fuori e della ballerina di Amici sia reale.