Fonte: IPA Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario

Amore al capolinea per la ballerina Elena D’Amario e la star di Mare Fuori Massimiliano Caiazzo: i due, che facevano coppia da più di un anno, avrebbero deciso di porre fine alla relazione. A provarlo, sarebbero alcuni indizi disseminati sul web.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo: amore finito?

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo hanno sempre vissuto con grande discrezione la loro relazione. Nonostante i gossip su una presunta liaison tra la ballerina di Amici e la star di Mare Fuori circolassero da almeno due anni, l’ufficialità è arrivato solo lo scorso agosto. Complice prima un video su Tik Tok, e successivamente alcuni scatti che immortalavano un tenero bacio, la relazione era ben presta diventata di dominio pubblico, con somma gioia dei fan. Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, l’amore tra i due sarebbe giunto al capolinea.

Fonte: IPA

A raccogliere alcune segnalazioni è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, alla quale alcuni fan della coppia hanno fatto notare come Elena, attualmente, si trovi in Messico in compagnia di alcuni di amici e senza Massimiliano al suo fianco. Quest’ultimo invece, stando sempre a quanto riportano i follower della Marzano, avrebbe dichiarato in una recente intervista (non ben specificata) di essere single.

A far sospettare un addio tra i due, anche la progressiva diminuzione di interazioni sui social: da tempo Massimiliano ed Elena non si scambiano like né pubblicano foto insieme, anche se sui rispettivi profili non sono scomparse quelle di coppia scattate negli scorsi anni. Che si tratti di una crisi passeggera? D’altro canto, la coppia non è nuova a a situazioni di questo tipo: solo lo scorso inverno si era parlato di un flirt (poi mai rivelatosi reale) tra Caiazzo e la sua co-protagonista di Mare Fuori Maria Esposito.

L’amore tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono due volti molto amati del piccolo schermo. Lei, classe 1990, è una delle ballerine professioniste di Amici, a cui partecipò come concorrente nel lontano 2009: proprio grazie al talent, ebbe la possibilità di studiare presso una prestigiosa scuola di danza di New York, lavorando con la compagnia Parson Dance e conquistando anche una nomination agli Oscar della danza. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la ballerina è stata fidanzata con il cantautore Enrico Nigiotti e pare abbia avuto un flirt con Michele Morrone.

Massimiliano Caiazzo, nato nel 1996, ha invece raggiunto la popolarità con la fiction Mare Fuori, in cui veste i panni del protagonista Carmine. Avvicinatosi alla recitazione da giovanissimo, ha preso parte anche ad altre pellicole come School of Mafia e Piano Piano. A presentarlo ad Elena D’Amario, sarebbero stati alcuni amici in comune: la scintilla tra i due sarebbe scattata immediatamente, tanto che in poco tempo erano andati a convivere.

Qualcuno aveva addirittura parlato della possibilità di allargare la famiglia: in un’intervista a Verissimo, infatti, la ballerina aveva palesato il desiderio di diventare mamma: “Più passa il tempo e più il pensiero di diventare mamma resta costante” aveva fatto sapere a Silvia Toffanin. Non resta che aspettare per sapere se il suo sogno si realizzerà presto.