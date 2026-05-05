Amici 25, Elena D’Amario risponde alle polemiche sull’eliminazione bloccata

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IPA Elena D'Amario

Ballerina, coreografa, ma soprattutto giudice del Serale di Amici 25, Elena D’Amario commenta le ultime polemiche nate durante le puntate della trasmissione e legate alla sua scelta di sospendere una eliminazione.

Le polemiche per la mancata eliminazione ad Amici 25

Giudice di Amici 25, insieme ad Amadeus, Cristiano Malgioglio e Gigi D’Alessio, nel corso delle ultime puntate dello show Elena D’Amario aveva preso una decisione controcorrente. La ballerina infatti aveva scelto di sospendere l’eliminazione tra Alex Calu ed Angie perché incapace di prendere una decisione in quel momento.

Elena ha voluto quindi rispondere a chi l’ha criticata per questa scelta. “Non volevo lavarmi le mani dal mio ruolo di giurata – ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni -, ma ho agito d’istinto, in segno di rispetto per i ragazzi. So bene quanto conti rimanere in gara anche solo un minuto in più per mostrare chi sei davvero. Rinviare l’eliminazione mi sembrava la scelta naturale”.

La coreografa e giurata di Amici 25 ha spiegato di aver avuto un attimo di esitazione, ma di aver poi compreso che quella era la scelta giusta grazie all’abbraccio di Maria De Filippi. “Ho avuto un attimo di esitazione – ha detto -, temevo di poter causare dei disguidi, ma poi Maria è uscita con me e mi ha abbracciato: li mi sono tranquillizzata perché ho capito che era la decisione giusta”.

Il giudice del programma ha svelato di aver preso ispirazione da Maria De Filippi, una persona fondamentale per lei e da cui ha imparato tanto. “Basta vederla per imparare la cosa più importante, ovvero che ogni giudizio serve ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso. Per me questo suo insegnamento è diventato un mantra”, ha svelato.

Il passato di Elena D’Amario ad Amici e il commento sui giudici

D’altronde Elena D’Amario conosce molto bene le dinamiche di Amici visto che è stata prima concorrente della nona edizione dello show, poi ballerina professionista nel cast. La sua avventura nella trasmissione di Canale 5 è iniziata quando era giovanissima e non è mai finita, portandola a diventare addirittura giudice del Serale.

“Mi riporta a quando ero allieva – ha raccontato – e attraversando oggi assieme agli altri giurati mi dà un’emozione fortissima perché è il posto in cui l’agitazione si trasforma in adrenalina positiva”.

Era il 2010 quando Enrico Nigiotti, cantante e concorrente di Amici, lasciò il programma, autoeliminandosi per non andare in sfida proprio con Elena D’Amario, all’epoca sua fidanzata. La questione divise i fan e portò Elena ancora di più sotto i riflettori, così tanto che ancora oggi in tanti ricordano quell’episodio.

“Amici cambia la vita – ha aggiunto la ballerina -. Per questo nei miei giudizi cerco di essere sempre lucida ed empatica. Si mi interessa l’aspetto tecnico, la solidità, la preparazione. Ma poi ciò che conta è quello che trasmettano nell’esibizione, la loro consapevolezza artistica”.

Infine Elena D’Amario ha parlato anche dei suoi colleghi nella trasmissione, svelando di aver creato un ottimo feeling con Gigi D’Alessio. “Ci capiamo al volo perché abbiamo lavorato insieme nei suoi concerti e, seduti vicini, ci confrontiamo spesso”, ha affermato, poi ha aggiungo: “Insegnargli a ballare sarebbe un sogno”.