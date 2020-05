Naomi Campbell, 50 anni e mille amori. I più grandi erano italiani

Naomi Campbell, la Venere Nera, compie 50 anni. Sulle copertine e in passerella da quando ne aveva 16, in 34 anni di vita e carriera al top ha avuto mille amori. Ma i più importanti sono stati tutti italiani. Da Briatore a Matteo Marzotto, passando per Biaggi e Nunnari. Rivediamoli insieme