Naomi Campbell e Penelope Cruz da Chanel: i look bon ton che accendono Parigi

Un ritorno alle origini: così in molti hanno accolto la sfilata Chanel che si è tenuta nel lussuoso Salon d’Honneur del Grand Palais, dove la maison ha presentato la collezione di Haute Couture pensata per l’autunno/inverno 2025/2026. Lo storico brand, che da poco ha visto un cambio di direzione passando sotto l’estro creativo di Matthieu Blazy che debutterà ufficialmente il prossimo ottobre, ha presentato una collezione affascinante e piena di rimandi ai codici stilisti originali del brand, curata dal team creativo interno.

Ovviamente non poteva mancare un front row degno di nota, con molte celebrità presenti provenienti sia dal mondo del cinema che da quello della moda e dello spettacolo, senza dimenticare i volti reali come Charlotte Casiraghi. Tra le star che hanno illuminato i salotti parigini anche Naomi Campbell e Penelope Cruz.

Naomi Campbell brilla da Chanel in completo pantalone e occhiali scuri

La sfilata Chanel per l’AI 2025/2026 si è tenuta dunque a Parigi, nella cornice delle sfilate di Haute Couture, e ha visto un’atmosfera ideata da Willo Perron che ha rievocato con grazia i salotti di 31 rue Cambon, proprio il posto in cui Gabrielle Chanel portava la sua innovativa Couture. Qui ha preso vita una collezione armoniosa dove non sono mancati i capisaldi dello stile Chanel, ma reintepretati e accostati come sempre in modo impeccabile.

Gli ospiti hanno potuto quindi passeggiare tra stucchi, cornici dorate e arredi anni Trenta, prima e dopo lo show, godendo appieno dei contrasti tra classicismo e contemporaneità.

Anche la sfilata, ovviamente, è stata all’altezza di una location così particolare: dai pizzi al tradizionale bouclé, dall’organza ai bottoni gioiello, la maison ha portato in passerella una visione poetica della moda che sembrava parlare direttamente all’essenza del brand stesso. Immancabili anche le tipiche spighe d’oro, simbolo di abbondanza tanto care a Madamoiselle Coco.

Tante le celebrità in passerella e fuori: dalla splendida Vittoria Ceretti, che dopo la parentesi veneziana del matrimonio di Jeff Bezos è subito tornata al lavoro, alle star presenti nel front row.

Tra volti storici della maison, come Keira Knightly e Charlotte Casiraghi – presenza immancabile alle sfilate Chanel – anche Sofia Coppola con la figlia Romy Mars. E poi ancora, un’altra presenza cara alla maison come quella dell’attrice Marion Cotillard. Presenti anche la giovane cantautrice Lorde e l’attrice Gracie Abrams, giovani interpreti del brand.

Tra le celebrità presenti però non potevano mancare anche due divine interpreti del cinema e della moda mondiali come Naomi Campbell e Penelope Cruz.

Per l’occasione la Venere Nera ha scelto un completo in tweed dorato e nero, composto da giacca e pantaloni dal taglio sartoriale impeccabile. La giacca, strutturata e leggermente avvitata, presentava una doppia fila di bottoni dorati, dettagli in passamaneria nera a contrasto lungo colletto, tasche e polsini, oltre a spalline pronunciate che ne enfatizzano la silhouette rétro. Le tasche frontali, con patta, richiamavano lo stile distintivo della maison.

A completare il tutto un hairstyle anch’esso dal sapore squisitamente retrò e gli immancabili occhiali scuri da vera diva.

Penelope Cruz, l’eleganza senza tempo della diva del cinema

Ad assistere al defilé Chanel anche Penelope Cruz che è apparsa come una diva senza tempo indossando un completo che è un omaggio impeccabile all’eleganza della maison.

L’attrice spagnola ha scelto infatti un completo in tweed nero impreziosito da micro-paillettes multicolore che le donavano luce e movimento, rendendo il tessuto vibrante ma discreto. Il tailleur, composto da una giacca dalla linea svasata con maniche a tre quarti leggermente ampie e una chiusura a gancetti frontali, presentava un bordo ricamato in rilievo bianco perla a evidenziare collo, orlo e tasche con un effetto gioiello. I bottoni dorati con logo iconico invece impreziosivano le tasche, aggiungendo ulteriore carattere.

In abbinamento alla giacca Penelope ha scelto dei pantaloni, ampi e lunghi per un look sofisticato ma comodo, perfettamente in linea con l’allure parigina.

Immancabile la borsa Chanel trapuntata nera con catena dorata e gli occhiali da sole scuri dal taglio cat-eye.