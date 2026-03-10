Charlotte Casiraghi, fata verde con dettaglio intrigante alla Paris Fashion Week

Charlotte Casiraghi ha lanciato il suo incantesimo con il tailleur verde smeraldo di Chanel e le bicolor con dettaglio sfizioso alla Paris Fashion Week 2026

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Charlotte Casiraghi

E alla fine arriva lei, Charlotte Casiraghi, e dalla Paris Fashion Week 2026 non ci aspetta più altro. La figlia di Carolina di Monaco ha presenziato alla sfilata Chanel, che di fatto ha chiuso la Settimana della Moda francese, lasciando tutti senza fiato con il classico tailleur smeraldo della Maison e con un dettaglio sfizioso sul tacco delle sue décolleté bicolor. Charlotte, fata verde, ha lanciato il suo incantesimo.

Charlotte Casiraghi, fata verde col tailleur di Chanel

Charlotte Casiraghi non poteva mancare alla sfilata di Chanel alla Paris Fashion Week, dato che lei ne è la brand ambassador. Il direttore creativo Matthieu Blazy ha presentato la collezione Autunno Inverno 2026 al Grand Palais, ispirandosi alle creazioni degli anni Venti e Trenta quando Coco Chanel cambiò il modo di vestire e si passò dall’abito alla gonna coordinata alla giacca.

Charlotte ha rappresentato perfettamente lo spirito della nuova collezione di Chanel, indossando una delle più classiche creazioni di Chanel, il tailleur con giacca lunga e longuette, verde smeraldo con bordature a contrasto e bottoni gioiello. Grazie a questo look la figlia di Carolina di Monaco è stata definita in Francia “la fata verde” e in effetti ha letteralmente incantato al Grand Palais, catalizzando l’attenzione di tutti.

Una prova non da poco, dato che ad assistere alla sfilata di Chanel, c’erano star del calibro di Margot Robbie che ha osato con un look trasparente. La Casiraghi non ha bisogno di mettere in vista la lingerie per far parlare di sé e nemmeno sarebbe nel suo stile minimalista.

Getty Images

Charlotte possiede una bellezza disarmante che sa come valorizza, anche quando indossa semplicemente un paio di jeans o un completo nero per presentare il suo nuovo libro.

Charlotte Casiraghi, la fragola nel tacco

Ma alla Paris Fashion Week il dress code richiede qualcosa di speciale e lei non ha tradito le attese, abbinando al tailleur verde texturé, un colore per altro che non tutte possono portare, un lupetto nero. Ma soprattutto sono le scarpe a rendere speciale il suo outfit.

Charlotte sceglie le slingback bicolore, altro classino di Chanel. Ma in particolare quelle indossate dalla Casiraghi hanno un dettaglio intrigante. Infatti, sul tacco c’è una fragola rossa in alto rilievo. Un particolare di grande raffinatezza che rendono accattivante e divertente tutto l’insieme.

Completano, il look la borsa trapuntata con catena. Al solito Charlotte si limita a pochi gioielli non vistosi, come un paio di braccialetti d’oro e degli orecchini pendenti con pietre nere, e le due C intrecciate sui lobi.

Per quanto riguarda il make up, la Casiraghi sceglie colori neutri sul rosa, ad eccezione della manicure rossa. Mentre i capelli sono lasciati sciolti con riga a lato.

Come per le sfilate d’Alta Moda dello scorso gennaio dove aveva incantato con un abito bianco, Charlotte Casiraghi ha dato il meglio di sé con questo look smeraldo.