Charlotte Casiraghi sorprende in metro, il cappotto tigrato è già leggenda

Charlotte Casiraghi in metropolitana a New York sorprende tutti. La figlia di Carolina di Monaco non era lì per salire su un treno ma per assistere alla sfilata Chanel Métiers d’art 2026, dove si è presentata con un cappotto animalier, arancione e nero, grintoso e raffinato come una tigre.

Charlotte Casiraghi col cappotto tigrato di Chanel

Abbiamo visto Charlotte Casiraghi affacciarsi dal Palais Princier a fine novembre in occasione della Festa Nazionale di Monaco, per la quale ha indossato un tailleur bouclé giallo, firmato Chanel. Insieme a sua cognata Beatrice Borromeo, lei era la più elegante della giornata. E la concorrenza, tra sua madre Carolina di Monaco e la zia Charlene, era altissima.

Ritroviamo Charlotte Casiraghi una decina di giorni dopo a New York. Ancora una volta con un outfit dalle tonalità non scontate, ovviamente sempre della Maison francese, e ancora una volta lascia senza fiato.

La Casiraghi è voltata nella Grande Mela per assistere alla prima collezione Métiers d’art, creata dal nuovo direttore artistico di Chanel, Matthieu Blazy. Quest’ultimo ha deciso di sfilare nella stazione dismessa di Bowery della metropolitana newyorkese il 2 dicembre.

Ovviamente non poteva mancare Charlotte, brand ambassador della Maison. La figlia di Carolina ha letteralmente sorpreso tutti con un look molto particolare e riuscitissimo. Infatti, ha indossato un cappotto tigrato, arancione con striature nere, decorato con paillettes scintillanti. Il capospalla è lungo fino al ginocchio, aderente, chiuso da una fila di bottoni gioiello e una cintura di stoffa.

Charlotte lo ha indossato con dei collant neri velati, un paio di décolleté bicolor, dalla punta bianca e una borsa nera trapuntata con catena d’oro. Una vera e propria lezione di stile, anche nella scelta del make up e della pettinatura. Infatti, ha raccolto i capelli in uno chignon tirato. Mentre il trucco puntava su un lucidalabbra aranciato, perfettamente coordinato al cappotto.

La Casiraghi, con questo outfit, ha voluto omaggiare Matthieu Blazy che in passerella ha fatto sfilare un capo molto simile. Ma più che la modella è Charlotte a incarnare perfettamente lo stile di Chanel. Non a caso è una delle brand ambassador più durature. Ma il legame tra la Maison e la sua famiglia è di lunga data.

Sua madre, Carolina di Monaco, era amica stretta di Karl Lagerfeld, uno dei più importanti direttori artistici del brand, dopo la sua fondatrice. Lo stilista ha persino menzionato la Principessa nel suo testamento e ha allestito diverse edizioni del Ballo della Rosa di Monaco.

Charlotte Casiraghi, cos’è la collezione Chanel Métiers d’art

Charlotte Casiraghi non poteva dunque mancare a un appuntamento così prestigioso. La Chanel Métiers d’art è una collezione annuale esclusiva che viene realizzata dal 2022 per celebrare il savoir-faire artigianale delle Maison che lavorano con Chanel, contribuendo a elevarne il prestigio e la qualità.

Quella del 2026, disegnata per la prima volta da Matthieu Blazy, rende omaggio al savoir‑faire di Lesage, di Massaro, di Goossens, di Lemarié, dell’Atelier Montex e della Maison Michel.

