Charlotte Casiraghi al naturale: il faccia a faccia con Carolina di Monaco e Alexandra di Hannover

Charlotte Casiraghi ha presentato il suo libro a Monaco in jeans e ballerine Chanel e ha avuto un confronto diretto con sua sorella Alexandra di Hannover

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Alexandra di Hannover, Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi è impegnata con la promozione del suo libro La Fêlure, ma non si era mai confrontata direttamente, almeno in eventi pubblici, con le sue due fan più esigenti, sua madre Carolina di Monaco e la sorella Alexandra di Hannover con le quali c’è stato anche un faccia a faccia animato ma cordiale.

Charlotte Casiraghi incanta Monaco in jeans e ballerine

Charlotte Casiraghi dunque è tornata in pubblico a Monaco. L’ultima volta che l’abbiamo vista nel Principato è stato in occasione della visita di Papa Leone XIV a fine marzo, dove ha indossato un tailleur nero e mantiglia di pizzo, nel rispetto del dress code vaticano.

Il nuovo evento di cui è stata protagonista mercoledì 8 aprile è stato decisamente meno formale. Charlotte ha presentato il suo libro e si è fermata per il firmacopie durante il quale ha avuto modo di interagire coi suoi lettori.

La figlia di Carolina si è presentata alla Médiathèque Caroline, che porta il nome di sua madre, con look casual chic come è solita fare agli incontri intellettuali cui partecipa. Ha quindi optato per uno stile sobrio e naturale, perché a questi appuntamenti ciò che conta sono le parole e non i vestiti.

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Charlotte indossava un blazer blu, capo versatile e adatto ad ogni appuntamento, una t-shirt a righe blu e bianche e un paio di jeans skinny. Ai piedi niente tacchi, ha preferito le classiche ballerine bicolore trapuntate di Chanel e borsa con catena, ovviamente tutto firmato dalla Maison di cui è brand ambassador. Ha raccolto i capelli in uno chignon alto e spettinato, i gioielli ridotti al minimo: qualche anello e orecchini piccoli a lobo. Anche il trucco era molto naturale, sui toni del rosa chiaro.

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Charlotte Casiraghi, il faccia a faccia con Carolina di Monaco e Alexandra di Hannover

Alla presentazione del suo libro erano presenti numerosi fan, anche bambini. Charlotte è stata accolta dalla direttrice della biblioteca, Béatrice Novaretti. Insieme hanno parlato de La Fêlure per circa un’ora.

Alla conversazione hanno assistito in prima fila Carolina di Monaco e Alexandra di Hannover, mentre il fidanzato di quest’ultima, Ben-Sylvester Strautmann è rimasto in piedi a lato della sala.

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Al termine dell’intervista Charlotte ha autografato i libri. Ma è stata fotografata anche mentre conversava con la madre e la sorella. Evidentemente stava spiegando loro qualcosa che l’appassionava particolarmente poiché gesticolava in modo evidente. Alexandra era seria nell’ascoltare la sorella, probabilmente era concentrata nell’assorbire i suoi consigli, dato che anche lei è un’appassionata di letteratura. Mentre Carolina sorrideva compiaciuta e orgogliosa del successo della figlia. E forse le avrà perdonato di non essere andata al Ballo della Rosa quest’anno.

D’altro canto, Charlotte è davvero molto impegnata. Solo qualche giorno fa era in radio per parlare del libro e alla domanda “Qual è la cosa più bella che tu abbia mai visto nella tua vita?”, ha confidato: “Sarà un cliché, ma quando incontri per la prima volta lo sguardo di tuo figlio appena nato… credo che non ci sia niente di più bello”.