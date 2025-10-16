Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi, identiche e magnifiche. Alexandra di Hannover esclusa

Carolina di Monaco non manca mai all’annuale serata di gala all’Opera de Monte-Carlo per la consegna dei Premi Prince Pierre. Un’occasione in cui negli ultimi tempi si fa accompagnare dalle sue figlie, Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover, ma quest’ultima non era presente.

Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi, mamma e figlia bellissime

Carolina di Monaco si è presentata dunque all’evento accompagnata solo da Charlotte Casiraghi. Non ci sono aggettivi per descrivere l’eleganza di mamma e figlia, superlative con look total black.

Carolina è raggiante, d’altro canto sta vivendo un momento di gioia pura. Lo scorso 4 ottobre è nata la sua ottava nipotina, Bianca, figlia di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo.

Presidente della Fondazione Prince Pierre, creata nel 1966 da suo padre, Ranieri III, la Principessa e sua figlia sono arrivate sulla Piazza del Casinò e sono entrate assieme Salle Garnier per procedere alla cerimonia di premiazione.

Charlotte e Carolina sono letteralmente due gocce d’acqua. Una somiglianza esaltata anche dagli outfit che hanno sfoggiato. Lo stile è lo stesso, ma sono differenti nel taglio e nei dettagli.

Sua Altezza Reale, la Principessa di Hannover ha optato per un completo nero giacca e pantalone, una sorta di rivisitazione del classico smoking in chiave più femminile, grazie alla stoffa fluente e al taglio morbido. In particolare il blazer crea un particolare effetto di revers grazie a una fila di piccole paillettes e si chiude con un unico bottone rivestito dello stesso tessuto.

Carolina ha impreziosito il suo look con una collana lunghissima sormontata da due nappe con frange che scendono fino ai fianchi, e un set di orecchini e spille in stile art déco impreziositi da pietre verdi e diamanti.

Sua figlia Charlotte ha indossato come sua madre un outfit total black di Chanel, più semplice, composto da una t-shirt e una gonna midi che ha abbinato a un paio di sandali neri. Come Carolina ha scelto una maxi collana con grosse pietre nere.

Oltre a sfoggiare look coordinate e assomigliarsi nei tratti e nelle espressioni, mamma e figlia condividono anche l’interesse per l’arte e la letteratura. Per questo entrambe sono impegnate nella difesa del patrimonio culturale.

Alexandra di Hannover, grande assente

Differentemente dallo scorso anno, alla serata non era presente la figlia più piccola di Carolina, Alexandra di Hannover. La sua assenza è stata notata da molti, perché la cerimonia di premiazione era la perfetta occasione per un’uscita mamma-figlie, senza fidanzati e altri membri della famiglia, come invece accade durante altri appuntamenti glamour del Principato, dal Ballo della Rosa alla Festa Nazionale.

Non si conoscono i motivi di questa assenza, forse ha voluto evitare l’ennesimo confronto. La Principessa viaggia molto e sta muovendo i primi passi nel mondo della moda. Lo scorso anno Alexandra era rimasta in secondo piano rispetto a sua sorella Charlotte e aveva ricevuto qualche critica per il suo outfit.

