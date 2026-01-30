Alexandra di Hannover, c’era anche lei alla sfilata ma in pochi l’hanno notata

Alexandra di Hannover era presente alla sfilata Haute Couture di Chanel ma nessuno se ne è accorto. Sua sorella Charlotte Casiraghi ha catalizzato l'attenzione

È stata una delle sfilate più attese e riuscite quella di Chanel durante la Settimana dell’Alta Moda di Parigi. L’evento al Grand Palais è stato un grande successo, anche grazie alla presenza della brand ambassador della Maison, Charlotte Casiraghi. Ma all’evento c’era anche sua sorella Alexandra di Hannover che però in pochi l’hanno notata.

Alexandra di Hannover e Charlotte Casiraghi, il confronto alla sfilata di Chanel

Alexandra di Hannover, figlia più piccola di Carolina di Monaco, sta muovendo i primi passi nel mondo della moda, ma ancora è una strada tutta in salita. La Principessa più titolata di Montecarlo, grazie a suo padre Ernst August di Hannover, deve competere con la sorella Charlotte Casiraghi e con la cognata Beatrice Borromeo.

Alexandra non ha ancora identificato la sua immagine con un brand. Spesso veste Chanel come sua mamma e sua sorella, ma indossa di frequente anche abiti di Giambattista Valli, soprattutto quando si tratta di look di gala. E l’abbiamo vista alla sfilata di Tod’s lo scorso anno a Milano.

In ogni caso, la Principessa è solita frequentare le settimane della moda parigine. E così è stata invitata anche lei a vedere la collezione Haute Couture primavera/estate 2026 di Chanel. Ma non è arrivata in compagnia di sua sorella Charlotte. Per lo meno non si sono fatte fotografare insieme.

La Casiraghi indossava un magnifico abito bianco con cui ha catalizzato l’attenzione di tutti. Sicuramente è stata una delle ospiti più immortalate all’evento. Si è persino prestata per delle foto insieme alla sua ex suocera Carole Bouquet. Ma non c’è nemmeno uno scatto che la ritrae con Alexandra.

A dire il vero la Principessa di Hannover non è stata particolarmente presa in considerazione dai media e dai fotografi presenti, più attratti da altre celeb.

Ma Alexandra c’era e lo ha provato condividendo sul suo profilo Instagram alcune immagini realizzate all’interno del Grand Palais.

Alexandra di Hannover, la foto sotto il fungo

Alexandra si è fatta fotografare sotto uno dei funghi che componevano la scenografia della sfilata. All’opposto della sorella, lei ha optato per un completo in bouclé nero, composto da giacca con grandi bottoni e pantaloni. Anche le décolleté sono reverse rispetto a quelle di Charlotte. Se quest’ultima ha indossato le bicolor bianche cn punta nera, la Hannover le ha scelte nere con punta bianca.

Altro dettaglio significativo del suo look, il bomber grigio con cappuccio che ha dato un aspetto grintoso alla sua immagine.

Le immagini condivise sono state molto apprezzate dai follower della Principessa che l’hanno trovata davvero graziosa e molto elegante. D’altro canto, è pur sempre la figlia di Carolina di Monaco.