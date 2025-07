Alexandra di Hannover arrabbiata e cattiva dopo l’errore del mini abito

Alexandra di Hannover compare in foto con un look in pelle aggressivo e rock: il riscatto dopo le critiche al mini dress di Chanel

Getty Images Alexandra di Hannover

Alexandra di Hannover, la figlia più piccola di Carolina di Monaco, ha compiuto da qualche giorno 26 anni e per celebrarla è stata condivisa su Instagram una sua foto sorprendete con un look in pelle che la fa sembrare cattiva e grintosa. Uno stile molto lontano dal suo, ma che le si addice di più rispetto agli abiti da educanda o al mini dress indossato per i 20 anni di regno di suo zio Alberto di Monaco.

Alexandra di Hannover, l’errore del mini dress sbracciato di Chanel

Negli ultimi tempi Alexandra di Hannover sta cercando il suo posto nel mondo dorato del jet set. Sicuramente, la figlia minore che Carolina di Monaco ha avuto da Ernst August di Hannover è tra le Principesse più promettenti d’Europa. D’altro canto, è la più titolata di Montecarlo e grazie al padre ha ereditato il diritto di essere chiamata Sua Altezza Reale.

Ma ad Alexandra le faccende di Palazzo sembrano interessare poco, d’altro canto non ha obblighi. Piuttosto è affascinata dalla moda e dalla letteratura, proprio come sua sorella Charlotte Casiraghi.

Si è fatta vedere alle sfilate, spesso veste abiti meravigliosi di Giambattista Valli, è l’unica a farlo tra le donne della sua famiglia. Ma altrettanto spesso segue le orme di mamma Carolina e della sorella Charlotte e indossa capi di Chanel.

Getty Images

Meraviglioso quello sfoggiato al Ballo d’Estate a Parigi, un po’ meno riuscito il mini dress per l’anniversario dei 20 anni di regno di Alberto di Monaco. Alexandra ha indossa un abito corto di Chanel, senza maniche, con gonna rigida, leggermente svasata. Il modello in tweed chiaro con righe sottili orizzontali. Il colore tenue non le donava, essendo lei molto chiara di carnagione. A completare il look c’erano delle slingback argento con tacco largo midi e la borsa con catena e ciondoli Coco Cuba verdina.

L’outifit è risultato quasi insulso, soprattutto se paragonato a quelli di Charlotte Casiraghi e di Beatrice Borromeo incinta di una bambina. La moglie di Pierre Casiraghi indossava un vestito bianco di Dior di cui è brand ambassador.

Getty Images

Sui social sono pochi gli apprezzamenti, qualcuno scrive: “È carino, ma per un attimo mi ero dimenticato che aveva 25 anni”, sostenendo che la fa sembrare una dodicenne. Almeno i commenti non sono stati così feroci come quando aveva indossato le Roger Vivier con l’abito a fiori.

Alexandra di Hannover, la svolta cattiva col look in pelle

Alexandra in realtà di anni ne ha compiuti 26 lo scorso 20 luglio. E per cancellare quell’aurea da bambina, la sua agenzia di comunicazione ha messo in circolo una foto dove la Principessa rivela il lato grintoso di sé.

In questo scatto la figlia di Carolina è ritratta dall’alto, seduta su una poltrona in stile anni Settanta, indossa una giacca in pelle, pantaloni e guanti neri. I suoi occhi azzurri sono in primo piano. Alexandra è decisamente molto diversa, arrabbiata e rock, non fa più quell’effetto da educanda con cui a volte si propone a causa di look esageratamente bon ton.