Alexandra di Hannover, l’abito a fiori diventa un caso: la Principessa travolta dalle polemiche

Alexandra di Hannover si presenta al party con l'abito a fiori e le scarpe di Roger Vivier, ma il look non piace e viene brutalmente criticata

Getty Images Alexandra di Hannover

Alexandra di Hannover è stata invitata al party esclusivo di un brand di profumi d’alta gamma e si è presentata all’evento con un abitino a fiori e le iconiche slingback di Roger Vivier. Un look modesto, forse non proprio azzeccato, ma che sta diventando un caso sui social.

Alexandra di Hannover, protagonista degli eventi più glamour dell’estate

Alexandra di Hannover è la nuova Principessa del momento. La figlia più piccola di Carolina di Monaco si sta facendo strada nel jetset. Ma per lei trovare lo spazio giusto non è così facile, specialmente se intende ritagliarselo nel mondo della moda, con una sorella come Charlotte Casiraghi, brand ambassador di Chanel e una cognata come Beatrice Borromeo, brand ambassador di Dior.

Alexandra però non si lascia intimorire e va avanti per la sua strada. Quest’estate sembra essere presente a tutti gli eventi più glamour di Montecarlo e della Francia. L’abbiamo trovata con sua mamma Carolina e con Charlotte al Monte Carlo Show Jumping.

Poi stupenda al Bal d’été a Parigi dove ha indossato un abito di Chanel, poi ancora ha accompagnato suo zio Alberto di Monaco all’inaugurazione della mostra Couleurs! dove ha sfoggiato un fluttuante abito bianco. Al suo fianco c’è quasi sempre il fidanzato Ben-Sylvester Strautmann.

A fine settimana la ritroviamo al party di Parfums de Marly, un brand esclusivo di profumi, il cui slogan nonché tema della festa è À Nul Autre Pareil ossia “niente è comparabile”.

Alexandra di Hannover, l’abito che divide

Alexandra si presenta al party con un abito dimesso. Un vestitino a mezzemaniche, gonna lunga fino al ginocchio, morbido nei volumi, una sorta di chemisier a fantasia floreale, sui toni spenti dell’azzurro e bianco sporco. Una scelta fin troppo dimessa, considerando location e stile dell’evento.

In aggiornamento