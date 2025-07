Alexandra di Hannover sfida Charlotte Casiraghi e le ruba l’abito-gioiello

Getty Images Alexandra di Hannover

Alexandra di Hannover ha fatto parlare di sé al Bal d’été, grazie a un magnifico abito da sera, un vero e proprio gioiello sartoriale, che ha rubato a sua sorella Charlotte Casiraghi, dato che è firmato Chanel.

Alexandra di Hannover al Ballo d’Estate: ruba la scena a Charlotte Casiraghi

Alexandra di Hannover ha brillato al Bal d’été che si è svolto nella splendida cornice del Musée des Arts Décoratifs di Parigi, una serata eccezionale annunciata un anno fa per celebrare il centenario dell’Esposizione Internazionale di Arti Decorative e Industriali Moderne del 1925.

Il Ballo è stato organizzata da Sofia Coppola che si è ispirata al leggendario Ballo di Proust del 1971, immaginato da Guy e Marie-Hélène de Rothschild. Al Bal d’été erano presenti 300 ospiti, molte celebrità del cinema, come Keira Knightley, Diane Kruger e Kirsten Dunst ma anche Principesse. O meglio la Principessa Alexandra di Hannover che all’evento è arrivata accompagnata dall’ormai inseparabile fidanzato, Ben-Sylvester Strautmann.

La figlia di Carolina di Monaco era semplicemente magnifica e sta prendendo gradualmente il posto di sua sorella Charlotte Casiraghi agli eventi più esclusivi e glamour di Francia e dintorni.

Alexandra di Hannover con un abito semi-trasparente di Chanel Haute Couture

Dopo aver partecipato con Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi al Monte Carlo Show Jumping, una delle più prestigiose competizioni equestri, Alexandra di Hannover ha dato il meglio di sé al Bal d’été.

La Principessa ha “rubato” l’abito a sua sorella maggiore, indossando un modello di Chanel Haute Couture. Come è noto, Charlotte è brand ambassador della Maison ed è sempre l’ospite d’onore alle sfilate, oltre che organizzatrice degli incontri letterari nella storica sede del marchio.

Alexandra si è presentata al ballo con un abito ad alta seduzione, piuttosto diverso dai modelli romantici con cui siamo soliti vederla.

La Principessa infatti ha optato per un vestito a sirena, lungo e aderente, con spalline sottile e scollo a V. L’abito, impreziosito da cristalli, presenta della balze sulla gonna. Il dettaglio seducente è la stoffa semitrasparente che crea quel gioco vedo non vedo, davvero conturbante.

Non è comunque la prima volta che Alexandra osa con dettagli accattivanti come la scollatura floreale profonda del suo abito di Giambattista Valli.

Il look della Principessa è completato da un paio di décolleté nere con perla bianca sul tacco, di Chanel, come la clutch con fiocco trapuntato in raso e catena d’oro. Per sdrammatizzare il look gioiello, Alexandra lascia i lunghi capelli sciolti e opta per un make up leggero e la manicure nera, adorata da sua sorella Charlotte.

Alexandra di Hannover, i gioielli di Cartier

Infine, la figlia di Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover impreziosisce il suo look, abbinandoli a dei gioielli di Cartier: orecchini pendenti con diamanti e onice e l’iconico collier C.

Charlotte Casiraghi, l’abito-tenda che solo lei può indossare

Mentre Alexandra è volata a Parigi per il Ballo d’estate, Charlotte Casiraghi è rimasta nel Principato per accompagnare mamma Carolina alla premiazione finale del Monte Carlo Show Jumping, dove si è presentata con un abito fluttuante, rigorosamente di Chanel, che ricorda vagamente i drappeggi di una tende, a causa di una specie di mantello corto applicato al corpetto e alla balza asimmetrica con cui termina la gonna lunga e a vita alta.

Solo la Casiraghi può indossare con tale grazia ed eleganza un abito davvero complicato, anche peri colori sfumati che vanno dal giallo all’arancio tenue.