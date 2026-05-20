Re Carlo in Irlanda del Nord, il suo errore non passa inosservato e qualcuno osa correggerlo

Re Carlo e la Regina Camilla si esibiscono suonando dei tamburi con un gruppo folk e poi si lasciano tentare con del whisky irlandese

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Camila e Carlo in Irlanda del Nord

Re Carlo e Camilla si trovano in visita in Irlanda del Nord. La coppia reale ha partecipato a una serie di attività, sfidando il brutto tempo non solo con ombrelli e impermeabili, ma anche sorseggiando del whisky locale. Procediamo con ordine.

Re Carlo e la Regina Camilla, il viaggio a sorpresa con assaggio di whisky

Kate Middleton è appena tornata dall’Italia e Re Carlo e la Regina Camilla sono partiti per l’Irlanda del Nord. Si tratta di una visita a sorpresa che dovrebbe durare tre giorni, ma non sono stati dati dettagli per una questione di sicurezza.

Malgrado la pioggia, la visita dei Sovrani è iniziata a Belfast con una serie di esibizioni all’aperto di danze e musica tradizionale che saranno presentate all’All-Ireland Fleadh, il più grande festival al mondo di musica, canto e danza irlandese che si tiene ad agosto.

In seguito, Carlo e Camilla si sono recati presso la Titanic Distillers, una nuova azienda che ha trasformato una sala in stile edoardiano, adiacente a un bacino di carenaggio famoso per aver ospitato il Titanic, in una distilleria. Da qui il suo nome.

I Sovrani hanno partecipato a una visita guidata e hanno assaggiato dei bicchieri di whisky irlandese miscelato. Camilla ha scherzato dicendo che doveva “raggiungere il suo prossimo impegno”, dopo aver sorseggiato il superalcolico. E Carlo ha commentato: “È molto forte”.

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Carlo e Camilla, l’esibizione col gruppo folk

Prima però la coppia si è esibita con un gruppo folk nel Titanic Quarter di Belfast, dopo che sono stati mostrati loro dei tradizionali tamburi Bodhrán. Il Re, appassionato di musica, non ha perso tempo: lo ha preso in mano e ha iniziato a batterlo. Ma evidentemente non lo ha fatto nel modo corretto. Tutti i presenti se ne sono accorti, finché qualcuno non è intervenuto a correggerlo.

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L’ardito personaggio che ha osato correggere il Re è John Walsh, amministratore delegato del consiglio comunale di Belfast. Quest’ultimo è intervenuto per mostrare a Carlo come impugnare il cipin, o battente del tamburo e il ritmo da seguire per suonarlo, mostrandogli come accarezzare il tamburo, anziché batterlo.

Re Carlo ha riscosso grande successo, addirittura gli è stato fatto un gesto di approvazione col pollice in su in segno, per dire appunto che stava suonando bene. Il Sovrano si è lasciato subito travolgere dalla musica, battendo i piedi per segnare il ritmo. La Regina Camilla ha seguito il suo esempio, dopo aver ricevuto anche lei una lezione di musica.

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John ha poi dichiarato: “Penso che se la siano cavata benissimo e ho detto loro ‘siete entrambi dei talenti naturali'”. Ha poi aggiunto: “L’idea alla base del Fleadh è quella di incoraggiare la partecipazione e la passione per la musica, spingendo le persone a imparare a suonare uno strumento: questa cultura della produzione musicale”.