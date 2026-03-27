Anticipazioni The Voice Generations, finale il 27 marzo: chi sarà il vincitore

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Ansa Antonella Clerici

L’attesa è finalmente terminata. Il palcoscenico di Rai1 è pronto per ospitare l’atto conclusivo di The Voice Generations. Questa sera, venerdì 27 marzo 2026, andrà in onda la finalissima della seconda edizione dello lo spin-off del celebre talent show che ha convinto il pubblico puntata dopo puntata.

Sotto la guida sicura e calorosa di Antonella Clerici, vera anima dei successi targati The Voice, la serata sarà ricca di talento, storie di vita e, naturalmente, grande spettacolo vocale. Subito dopo l’appuntamento con Affari Tuoi, i riflettori si sposteranno sui dodici finalisti che si contenderanno il titolo in una sfida all’ultima nota.

The Voice Generations, le anticipazioni della finale del 27 marzo

Il percorso che ha portato alla finale di stasera è stato intenso e ricco di colpi di scena. Dopo tre puntate dedicate alle iconiche Blind Auditions, i coach hanno dovuto compiere scelte dolorose. Sebbene ogni squadra (capitanata da Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt) fosse inizialmente composta da sette formazioni, il regolamento di questa edizione ha introdotto il ferreo meccanismo del “Cut”.

Questa selezione interna ha costretto i giudici a dimezzare i propri team, portando in finale solo i 3 gruppi migliori per ogni coach. Il risultato è una rosa di 12 finalisti d’eccellenza, pronti a darsi battaglia in una serata dove la tecnica vocale dovrà scontrarsi con l’emozione pura.

Il meccanismo

Ciò che rende unico The Voice Generations rispetto alle versioni Senior o Kids è la natura trasversale dei suoi protagonisti. Sul palco non vedremo solo singoli cantanti, ma famiglie, colleghi e gruppi di amici legati da un filo rosso che supera le barriere anagrafiche.

In questa seconda stagione abbiamo visto nonni cantare con i nipoti, genitori con figli e maestri con allievi. La musica si conferma il linguaggio universale che unisce passato e futuro, un concetto che Antonella Clerici ha saputo valorizzare magistralmente, alternando la competizione al racconto umano.

La strada verso il 27 marzo è stata segnata da momenti indimenticabili. Impossibile dimenticare la commozione di Clementino, scoppiato in lacrime di fronte a un’esibizione in dialetto sardo che ha toccato le corde più profonde dell’anima. Non sono mancate nemmeno le strategie: l’uso del “Super Blocco” ha acceso la rivalità tra i coach, con punzecchiature costanti all’indirizzo di Nek, indicato ironicamente dagli altri giudici come il “vincitore annunciato” solo per attirare su di lui un po’ di sana scaramanzia.

Come seguire la finale

L’appuntamento principale è fissato per le ore 21,30 su Rai 1. Ma, per chi non potesse sedersi davanti alla tv, la finale sarà disponibile in diretta streaming e on-demand su RaiPlay. La piattaforma offre inoltre contenuti esclusivi, clip del dietro le quinte e le esibizioni più emozionanti da rivedere in qualsiasi momento. Per i fan residenti all’estero, la serata sarà visibile attraverso il canale Rai Italia.

Chi riuscirà a trionfare in questa edizione 2026? Sarà il team rock della Bertè, la sensibilità di Arisa, l’energia rap di Clementino e Rocco Hunt o l’esperienza di Nek? Non resta che preparare i fazzoletti e godersi lo spettacolo: la musica sta per unire, ancora una volta, tutte le generazioni.