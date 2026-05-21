Affari Tuoi, Stefano De Martino “indaga” sul cambiamento di Martina. Nuovo record per Herbert

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IPA Stefano De Martino e Martina ad "Affari Tuoi"

Giovedì 21 maggio Stefano De Martino accoglie in studio Marco, concorrente dalla Sardegna pronto a realizzare il sogno di giocare ad Affari Tuoi. Il caso gli assegna il pacco numero 11, al centro di una partita ricca di colpi di scena tra offerte rifiutate, cambi decisivi e premi importanti sfumati in un secondo.

A movimentare la serata, però, ci pensano anche Herbert Ballerina e Martina, protagonisti di alcuni dei momenti più divertenti della puntata tra cambi di stile e una sfida di palleggi che conquista il pubblico in studio.

“Affari Tuoi”, il cambiamento di Martina e il nuovo record di Herbert

Marco apre per primo il pacco numero 4, dove trova appena 20 euro. Un inizio fortunato che prosegue con il pacco contenente l’invenzione di Herbert Ballerina: le “manincuore”. La scia positiva, però, dura poco: tra il terzo, il quarto e il quinto tiro escono infatti tre cifre pesantissime, da 200mila, 300mila e 50mila euro.

A quel punto il concorrente decide di affidarsi al mantra che, come spesso accade, porta fortuna. Nel pacco scelto si nasconde così la performance di Martina, che per la serata sfoggia una luminosissima tutina con pantaloni palazzo.

Nel salutarla, Stefano De Martino nota subito un dettaglio e si rivolge a Herbert: “Ha tagliato i capelli. Lo sai, quando una donna li taglia vuol dire qualcosa”.

“Cos’hai? Dicci, siamo tra amici”, le chiede Herbert.

“Niente, giuro”, risponde Martina con un leggero imbarazzo. “Indagheremo”, replicano i due tra le risate generali.

I momenti leggeri, però, non finiscono con l’entrata di Martina. Stefano coinvolge Herbert in una gara di palleggi con il pallone, sfida che il comico prende molto sul serio arrivando a totalizzare ben 52 tocchi consecutivi.

“Abbiamo trovato qualcosa che sa fare, finalmente!”, scherza De Martino, invitando poi chiunque si senta all’altezza a provare a battere il record nelle prossime puntate.

“Affari Tuoi”, la partita di Marco

Dopo i primi sei pacchi aperti, il Dottore propone subito un cambio, ma Marco decide di rifiutare e proseguire con il suo pacco.

La partita procede aprendo due pacchi blu: sfuma però anche uno dei premi più alti, quello da 100mila euro. A quel punto arriva la prima offerta del Dottore: 10mila euro, cifra che Marco rifiuta senza esitazioni.

La fortuna sembra tornare dalla sua parte quando trova Gennarino e subito dopo il pacco nero, che conteneva soltanto 5 euro. Una serie positiva che gli permette poi di eliminare anche altri pacchi blu. Il Dottore torna quindi a proporre un nuovo cambio e questa volta Marco accetta, lasciando il pacco numero 11 per il 13. Una scelta che si rivela vincente, visto che nell’11 c’era appena un euro.

Nel finale, però, il tabellone resta particolarmente delicato: da una parte i pacchi blu da 0 e 10 euro, dall’altra quelli rossi da 15mila e 30mila euro. Il Dottore tenta un ultimo affondo abbassando l’offerta a 5mila euro, ma Marco decide di rischiare e continuare la sua partita.

Alla fine sul tabellone rimangono i dieci e il 15mila euro. Stefano propone quindi la scelta più difficile: giocare fino alla fine o provare con la regione fortunata. Marco sceglie per la regione fortunata. E per fortuna, considerando che nel suo pacco c’erano solo 10 euro. Ma la serata non sembra voler sorridere al concorrente: la sua Sardegna, regione su cui ha scelto di puntare, non è quella fortunata.