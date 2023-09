Fonte: IPA Massimo Moratti e la moglie Milly

Imprenditore nel settore del petrolio, per anni Presidente dell’Inter e anche padre amorevole di cinque figli. Massimo Moratti ha dedicato la sua vita al lavoro, nell’azienda ereditata dal padre, ma anche alle sue passioni e tra queste la famiglia ha sempre avuto un posto speciale, quella che a partire dal 1971 ha costruito con la politica Milly Moratti.

Angelomario e Giovanni sulle orme di papà Massimo Moratti

Lavoro e affari sono una questione di famiglia che si tramanda di generazione in generazione. Proprio come aveva fatto il padre Angelo a suo tempo, anche Massimo Moratti ha coinvolto sin da giovanissimi i suoi due figli maschi, Angelomario e Alessandro, nell’azienda Saras.

Angelomario Moratti – detto Mao – è nato nel 1973 e ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto. Si è laureato dapprima in Filosofia all’Università di Pavia, per poi volare nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America per approfondire i suoi studi con corsi di Economia Aziendale e Business presso la London School of Economics, l’Università di Oxford e la Columbia University. Dal 2005 è consigliere d’amministrazione presso l’azienda del padre e dello zio, dove ha svolto diversi incarichi anche nell’ambito di iniziative relative alle energie rinnovabili. Come papà Massimo anche Angelomario ha una grande passione per l’Inter, di cui è stato vicepresidente dal 2010 al 2014.

Come il fratello maggiore, Giovanni – nato nel 1984 – ha seguito le orme del padre lavorando nell’azienda Saras in cui è membro del consiglio d’amministrazione ormai dal 2017. Giovanni Moratti è un esperto in sostenibilità e transizione energetica e proprio nell’ambito di queste aree tematiche – sempre più importanti in un periodo come questo, in cui salvare il Pianeta è ormai una urgente priorità – ha lavorato a diversi progetti. Ma non solo.

Laureato in Filosofia a Milano e poi specializzatosi in Scienze Sociali alla London School of Economics, Giovanni è stato ricercatore per la Commissione Straordinaria dei Diritti Umani del Senato italiano, oltre che per la Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani.

Carlotta, Celeste e Maria e l’amore per il cinema (come zia Bedy)

Se è vero che la famiglia Moratti detiene una copiosa quota di appassionati e ferventi interisti e di uomini dediti all’azienda, d’altro canto le tre figlie dell’ex Patron della squadra nerazzurra hanno scelto una strada leggermente diversa rispetto ai fratelli. Maria Carlotta, Maria Celeste e Maria sembra abbiano ereditato l’estro artistico e l’amore la settima arte dalla zia Bedy Moratti, sorella di papà Massimo e in passato apprezzatissima attrice di teatro e di cinema.

Maria Carlotta lavora come assistente alla regia e nel suo curriculum figurano film come Io non ho paura di Gabriele Salvatores, Tu la conosci Claudia? con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo e la splendida Paola Cortellesi e, in ultimo, il docufilm El Mundo Es Un Balón che – mediante la voce di Fabrizio Bentivoglio – narra la storia di alcune ragazze coinvolte nel Progetto Inter Campus, di cui Carlotta è Presidentessa nonché portavoce di quell’uguaglianza di genere che in alcuni Paesi del mondo è purtroppo soltanto un lontano miraggio. Lo sport per abbattere barriere e stereotipi, proprio come fece a suo tempo Giovanna Boccalini Barcellona.

Maria, la figlia più piccola di Massimo Moratti, è la più riservata delle sorelle e grande appassionata di fotografia, nonché collaboratrice di Carlotta al film sull’Inter Campus. Infine Maria Celeste – o semplicemente Celeste, la maggiore dei cinque figli di Moratti – da anni è residente a New York, dove ha fondato una società di produzione teatrale e cinematografica. Attrice e performer, proprio sui palcoscenici di Broadway ha conosciuto Duane Allen Robinson, con il quale è convolata a nozze (in Italia) nel 2010.

Massimo Moratti ricoverato in ospedale

Sono state ore difficili quelle di martedì 26 settembre 2023 quando, come appreso da AffariItaliani, Massimo Moratti all’età di 78 anni è stato ricoverato all’ospedale Galeazzi di Milano. Stando a quanto riportano gli ultimi aggiornamenti, l’ex Presidente dell’Inter si è dovuto sottoporre a un intervento di angioplastica programmato già da diverso tempo. Le condizioni post-operatorie di Moratti sembrano stabili e i medici sono fiduciosi su una sua repentina ripresa, come riporta La Gazzetta dello Sport. Al suo fianco, come sempre, la moglie Milly e i suoi amati cinque figli.