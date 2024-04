Wanda Nara torna a lavorare in Italia: sarà in un programma Rai

Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle la moglie di Mauro Icardi è stata scelta per un nuovo format in onda in prima serata

Fonte: IPA Wanda Nara

L’Italia ama Wanda Nara e viceversa. E così dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, dove ha dimostrato di essere una donna tenace e determinata nonostante la malattia, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi è pronta a tornare nel Belpaese, protagonista di un nuovo programma televisivo. La soubrette e imprenditrice argentina sarà nel cast de L’Acchiappatalenti, il nuovo show di Milly Carlucci in onda su Rai1 a partire da venerdì 10 maggio.

Wanda Nara a L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci

Come riporta in anteprima il blog di Davide Maggio, Wanda Nara sarà nel cast de L’Acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci, che prende il posto de Il Cantante Mascherato, chiuso dopo quattro stagioni. “Wanda sarà uno dei talent scout in forza al programma. Come lei, anche Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno cercheranno di “acchiappare” il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche nel poco tempo a disposizione”, spiega il portale di tv.

A quanto pare Wanda Nara ha preso il posto di Nino Frassica, che all’ultimo ha dovuto rinunciare in seguito alla scomparsa improvvisa del fratello Uccio. Gli acchiappatalenti saranno giudicati da una giuria composta dalla presidentessa Simona Ventura, che con Wanda e Teo Mammucari ha condiviso la partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, da Flavio Insinna e da Francesco Facchinetti, entrambi reduci da Il Cantante Mascherato. La notizia non è stata confermata né da Milly né da Wanda ma Nara ha condiviso su Instagram uno scatto in cui è alla stazione di Milano con tanto di didascalia “nuovo progetto”.

L’ex moglie di Maxi Lopez è dunque pronta a mettersi in gioco con un nuovo impegno nonostante la leucemia scoperta lo scorso autunno. Wanda Nara si sta sottoponendo alle cure del caso senza tralasciare nulla. La famiglia in primis – il marito Mauro Icardi e i cinque figli che vivono in Turchia, dove il giocatore milita nel Galatasaray – ma anche il lavoro. In questi mesi Wanda si è dedicata a molteplici impegni tra l’Europa e l’America e ha avuto anche il tempo di debuttare come cantante. Ha già pubblicato diverse canzoni, che in Argentina hanno scalato le classifiche musicali.

L’ultimo brano si intitola Amor Verdadero e parla della tormentata love story tra Wanda Nara e Mauro Icardi, che sono anche i protagonisti di un videoclip bollente in cui non mancano scene di passione. Una relazione che, in barba a malelingue e gossip, prosegue da oltre dieci anni.

In una recente intervista Wanda ha parlato delle difficoltà che un rapporto di lunga data deve affrontare (come dimenticare l’affaire China Suarez ribattezzato Wandagate?): “Le coppie, le famiglie, i matrimoni, sono tutti così. L’importante è che ho trovato una persona che dà priorità alla famiglia come me”, ha detto la showgirl.

Alla domanda sulla possibilità di perdonare eventuali tradimenti, Wanda Nara ha ammesso che varia da situazione a situazione: “Dipende, ce ne sono alcune che non vengono mai perdonate”. Secondo la 37enne alcune azioni possono portare alla separazione, ma a suo dire non tutte giustificano la distruzione di una famiglia.