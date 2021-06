Barbara D’Urso verso un nuovo show: il futuro a Mediaset

editato in: da

Barbara D’Urso: Michele Canfora, figli, programmi tv, età

Il futuro a Mediaset per Barbara D’Urso ha le sembianze di un nuovo show. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice sarebbe pronta a tornare in autunno in tv al timone di una nuova trasmissione. Si tratta di un format molto amato dal pubblico, Lo Show dei Record, che la rete avrebbe intenzione di riproporre.

Il programma, come è noto, venne lanciato nel 2008 proprio dalla D’Urso che lo guidò per alcune edizioni, passando poi il testimone a Paola Perego. A seguire lo show venne condotto prima da Gerry Scotti, poi da Teo Mammucari, passando infine a Tv8 con la conduzione di Enrico Papi e il titolo La notte dei record.

Proprio quest’ultimo tornerà a Mediaset con la nuova edizione di Scherzi a parte che andrà in onda la domenica sera al posto di Live – Non è la D’Urso. Resta un incognita invece il destino di Domenica Live che potrebbe essere ridimensionata oppure sostituita da un talk con Lorella Cuccarini e Stefano De Martino a timone per sfidare l’imbattibile Domenica In di Mara Venier.

Nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, la D’Urso aveva salutato il pubblico, emozionandosi. La presentatrice aveva rassicurato i suoi fan, confermando il ritorno sul piccolo schermo a settembre, ma citando solo il format pomeridiano e non Live – Non è la D’Urso e Domenica Live. “Amici e amiche, è arrivato il momento – aveva detto, senza nascondere la commozione -. Siamo a fine maggio e come l’anno scorso Pomeriggio5 prende una pausa, una pausa estiva. Ritorniamo ovviamente i primi giorni di settembre e come ogni anno io vi saluto con tutti coloro che lavorano insieme a me. Torniamo come sempre fortissimi e unitissimi con Pomeriggio5 all’inizio di settembre. Ringrazio tutti per l’amore che mi avete dimostrato e che avete dimostrato a tutti quanti noi anche per questo quattordicesimo anno”.

Per ora comunque sia non ci sono certezze, nè conferme ufficiali. Per scoprire con certezza cosa accadrà in autunno non resta che attendere la presentazione dei palinsesti.