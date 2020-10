Paola Barale, il look strepitoso lascia senza fiato a Guess My Age

editato in: da

Paola Barale torna a incantare su TV8 al fianco di Enrico Papi. La presentatrice si presenta in studio di Guess My Age con un look rock davvero strepitoso che lascia tutti senza fiato.

Paola Barale è la vera protagonista del piccolo schermo lunedì 26 ottobre. Nel pomeriggio ha rilasciato una splendida intervista a Oggi è un altro giorno dove in collegamento dalla cucina di casa sua ha raccontato della sua esperienza di volontaria della Croce Rossa e della sua vita privata, tra amore fluido, ex e il suo essere single.

Per l’appuntamento pomeridiano ha scelto un look naturale che è piaciuto moltissimo. Ma alla sera ha optato per uno dei suoi outfit straordinari ai quali ci aveva abituati durante la trasmissione Name That Tune, condotta sempre da Enrico Papi.

Dopo gli shorts rossi, ancora una volta Paola a 53 anni sceglie i pantaloncini cortissimi, questa volta in jeans, che abbina a una giacca fluo, color giallo. Sotto indossa un top in tulle trasparente che mette mostra la lingerie nera glitterata. Completano la mise un paio di stivali grigi e un foulard utilizzato come cintura.

La Barale accende lo studio di Guess My Age con il suo fascino, ma purtroppo è un disastro nell’indovinare l’età delle persone e fa perdere il concorrente. Lei stessa riconosce “il fallimento” e ironicamente invita i prossimi partecipanti dello show a sceglierla per non vincere nulla.

Ma Paola Barale è talmente bella e simpatica che tutto le viene perdonato. E sul suo profilo Instagram in molti le scrivono per complimentarsi. “Sei sempre la più bella”, “Bella, meravigliosa, stupenda e molto, molto divertente”. E ancora: “Mi hai fatta morire di risate ….sei sempre più bella”. Aarriva perfino una dichiarazione d’amore: “Ti amo da quando sono nato”. Il look è ammiratissimo: “Stupenda GLI stivali topperia assoluta”. “Sei troppo fashion,ti preferisco a tutte,stile Barale,inconfondibile”.