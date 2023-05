Paola Barale a cuore aperto a “Verissimo”: la scelta più difficile della sua vita

Gradito ritorno a Verissimo: nel salotto di Silvia Toffanin è arrivata Paola Barale per presentare il suo libro Non è poi la fine del mondo, dove ha affrontato i temi della menopausa precoce e dell’aborto. E ne ha approfittato anche per rispondere all’ex marito Gianni Sperti, uno degli ospiti dello show di Canale 5 lo scorso weekend.

Il lutto e la menopausa precoce

Paola Barale è tornata nel salotto di Verissimo per parlare del suo libro Non è poi la fine del mondo, un viaggio dentro se stessa, come l’ha definito, dove è riuscita ad affrontare questioni importanti che pensava fossero superate.

Un atto terapeutico, che l’ha portata a elaborare dei nodi importanti della sua vita, come quello della menopausa precoce, arrivata a 42 anni. “L’ho vissuta in maniera improvvisa perché è stata conseguenza di un primo grande lutto della mia vita. Sono stata molto male per la scomparsa della mia migliore amica a causa di un tumore ai polmoni. Nei suoi ultimi giorni siamo molto vicine, ma questa cosa mi ha destabilizzata”.

Dopo questa perdita e il forte stress che ne è conseguito, Paola ha cominciato ad avere i primi sintomi della menopausa: un cambiamento di vita inaspettato, che ha cercato comunque di accogliere nel migliore dei modi. “Mi è dispiaciuto perché è come se ci fosse una data di scadenza, ma non è affatto così: è quello che ci hanno insegnato, ma dobbiamo viverlo semplicemente come un nuovo capitolo della vita”.

Paola Barale, la scelta difficile dell’aborto

La showgirl è tornata a parlare anche della scelta difficile ma consapevole dell’aborto, avvenuto in gioventù. “Non è stata una scelta a cuor leggero – ha spiegato a Silvia Toffanin – ma parlandone con il mio compagno d’allora abbiamo deciso che era la cosa giusta. Un figlio deve essere voluto e desiderato, noi in quel momento non ce la siamo sentita e non volevo fare un figlio perché dopo potevo pentirmene”.

Una decisione di cui non si è mai pentita, perché ritenuta corretta in quel periodo della sua vita: “Magari se un figlio fosse arrivato in una relazione più stabile lo avrei tenuto, ma il tempo mi ha dato ragione. Il mio desiderio di maternità non è mai stato così forte, è andata così: io sono felice anche senza figli, magari con dei figli lo sarei stata di più, ma non ci si deve sentire sbagliate: è un diritto sacrosanto di ogni donna”.

Paola Barale, le parole su Gianni Sperti

Ovviamente non poteva mancare una replica alle parole di Gianni Sperti, che durante la sua intervista aveva commentato seccamente di avvertire un certo rancore nelle parole della sua ex moglie, con la quale non ha più rapporti da tempo.

Stuzzicata dalla conduttrice, Paola Barale ha voluto commentare in modo secco e senza fronzoli: “Ne parlo perché me lo chiedono, altrimenti avrei altre cose di cui parlare. A forza di parlare di cose passate si rischia di rimanere indietro. Io non rinnego nulla, ho delle convinzioni, ma sono cose che risalgono a vent’anni fa, a un altro capitolo della mia vita. Tutto il resto è noia”, ha concluso.