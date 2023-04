“Verissimo”, Gianni Sperti senza filtri: la rottura con Paola Barale e la presunta omosessualità

È un racconto senza filtri della sua vita quello che Gianni Sperti ha condiviso da ospite a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, l’opinionista di Uomini e donne, ha ripercorso la sua carriera e gli aspetti più chiacchierati della sua sfera privata. Tra questi il fallimento del matrimonio con Paola Barale. Riascoltando alcune dichiarazioni della showgirl, l’ospite in studio ha notato del rancore nelle parole dell’ex moglie ed è restato indispettito di fronte ad una presunta illazione della ex: “Forse vuole fare credere che io sia omosessuale“.

Gianni Sperti e la rottura con Paola Barale: “Non ci siamo mai più rivisti”

Gianni Sperti è ritornato nel salotto di Verissimo dopo alcuni anni di assenza, e l’ha fatto con un racconto senza filtri. Lo storico opinionista di Uomini e donne si è sottoposto alle domande di Silvia Toffanin che, naturalmente, non potevano non toccare gli argomenti più chiacchierati e controversi della sua vita privata, come lo storico matrimonio (poi naufragato) con Paola Barale.

Ricordando la storia d’amore con la showgirl e il loro matrimonio in giovane età, rivela in studio: “Io avevo 23 anni quando lei me lo chiese, e io non ero pronto. A 25 poi gliel’ho chiesto, e all’altare pensi che sia per sempre. Io ero molto innamorato e mi sono sentito molto amato”. Tuttavia il loro amore è naufragato nel giro di pochi anni, e ancora oggi i motivi sono ignoti: “Ci possono essere tanti motivi: posso non essere stato l’uomo perfetto, forse ha trovato un uomo migliore. Non è finita per un’altra persona, se finisce un rapporto, finisce perché magari tendi a cercare altrove. A me piace accettare il fatto che la colpa sta sempre al 50%”.

Dopo l’addio, i due non si sono mai più cercati né incrociati, neppure casualmente: “Non ci siamo mai più rivisti né parlati, nemmeno incontrati lavorando. Da parte mia non c’è rancore, sono molto sereno. Ricordo la parte positiva di quel rapporto, le risate che ci facevamo, quanto eravamo divertenti, la complicità, ci dicevamo quasi tutto”.

La presunta omosessualità di Gianni Sperti: “Non lo dirò mai”

Tuttavia qualcosa tra di loro sembra rimasto irrisolto. In studio vengono mostrate alcune vecchie dichiarazioni di Paola Barale sulla fine del loro amore, rilasciate in un’intervista a Verissimo lo scorso anno. Dichiarazioni alle quali Gianni Sperti ha seccamente replicato: “Io ho superato il fallimento del matrimonio, sono andato avanti e credevo fosse andata avanti anche lei. Quindi non capisco perché parlare dell’ex, come se ci fosse ancora del rancore. Lo vedo, lo percepisco. E se c’è del rancore, forse non è serena, e mi dispiace”.

A suo dire, tra le dichiarazioni rilasciate dalla ex, vi sarebbe anche un’illazione di fronte alla quale Sperti non rimane indifferente: “Forse vuole far credere che io sia omosessuale“. Argomento sul quale il volto tv preferisce non esporsi: “La cosa che mi dà fastidio è che ancora oggi ci sia questa voglia di sapere, o pensare, o chiedere alla persona che tendenza sessuale abbia. Che io lo sia o non lo sia, chi lo sa. Non lo dirò mai, perché dirlo vuol dire mettersi un’etichetta, fare una differenza, essere diversi da un gruppo di persone”.

Infine fa una riflessione importante: “La domanda io di per sé non la faccio, quindi non vedo perché bisogna farla agli altri. Io penso che bisogna catalogare gli esseri umani se sono buoni o cattivi, il resto chissenefrega”.