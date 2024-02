Fonte: IPA Gianni Sperti

Cinzia è la splendida sorella di Gianni Sperti. Di lei si sa pochissimo, se non che condivide la grande passione per la danza con suo fratello al quale è molto legata. I due infatti hanno iniziato a studiare insieme fin da giovanissimi e lui è diventato un apprezzato ballerino professionista. La sua carriera si è sviluppata principalmente in televisione, tra Buona Domenica e Amici di Maria De Filippi, mentre da moltissimi anni è diventato opinionista fisso del programma Uomini e Donne.

Chi è Cinzia Sperti

Sulla sorella di Gianni Sperti si conoscono pochissimi dettagli, se non la data di nascita che ricade il 14 gennaio, come confermano gli auguri social di suo fratello che è rimasto molto legato alla sua famiglia d’origine. Oltre all’ex ballerino, ha altri due fratelli – Enzo e Luciano – che sono lontani dal mondo dello spettacolo e probabilmente vivono in Puglia come mamma Pia. Il papà, di cui non si conosce il nome, è invece venuto a mancare a gennaio 2020.

Molto amato dal pubblico di Maria De Filippi, l’opinionista è sempre stato molto riservato rispetto alle notizie che riguardano le sue radici. Sappiamo però che sono molto uniti e che Pia è ancora il loro punto di riferimento principale. Cinzia, poi, è davvero bellissima. L’abbiamo vista in una delle sue storie di Instagram: sguardo magnetico e grandi occhi chiari, non è somigliante all’ex ballerino che ha scherzato sulla sua bellezza. “Dicono che sia più bella di me, mah”, aveva scritto.

La vita privata

Sulla sua vita privata si conoscono poche informazioni, ma si sa che è mamma di ben cinque figli che sono il grande amore dello zio. Tra questi c’è anche Giada, che ha compiuto 18 anni nel 2023, e alla quale proprio Gianni Sperti aveva dedicato delle parole bellissime. Non si sa se Cinzia sia sposata, divorziata o abbia un compagno.

È invece certo che ha studiato danza, proprio insieme a lui e da giovanissima: “Mi iscrissi con mia sorella Cinzia a una scuola di rock and roll e partecipai, vincendo, a vari campionati. Poi un giorno, quella scuola chiuse e io rimasi a piedi fino a quando mia sorella non arrivò a casa e disse: ‘Hanno aperto una scuola di danza moderna a Pulsano. Mamma iscrivimi’. Naturalmente, anch’io mi fondai da mia madre e le chiesi di essere scritto come Cinzia, e lei, di nuovo, accettò di buon grado”.

Il suo profilo Instagram è privato, segno che ama mantenere la giusta riservatezza nonostante sia la sorella di un personaggio noto e amato dal pubblico. Lui, peraltro, si è mosso sullo stesso percorso. Dopo la fine del suo matrimonio con Paola Barale, del quale ha parlato pochissimo, non si hanno notizie in merito a nuovi flirt. Sul suo Instagram compaiono molte foto che lo riguardano ma mai qualcosa che si riferisca alla sua vita privata. Dopotutto, anche il suo ruolo all’interno del programma Uomini e Donne si è ridimensionato con gli anni e i suoi interventi sono sempre più rari. È di certo una buona compagnia per il pubblico che è abituato a vederlo in onda ogni pomeriggio.