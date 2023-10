Una puntata così appassionata di Uomini e Donne non si vedeva da tempo. E nel senso letterale del termine: neanche Maria De Filippi è riuscita a fermare il prode Gianni Sperti, intento a scambiare un focoso bacio con la Dama Roberta Di Padua, volto ben noto del dating show di Canale 5. Tutto è partito da una provocazione di Tina Cipollari che, come sempre, non ha perso occasione per accendere gli animi. Con risvolti inaspettati.

Tina Cipollari provoca Gemma Galgani e il suo nuovo (giovane) Cavaliere

Sì, ancora una volta a centro studio c’era lei, l’inossidabile Gemma Galgani che dopo quindici anni di onorata carriera a Uomini e Donne continua imperterrita a cercare l’anima gemella. Attualmente impegnata nella conoscenza con il Cavaliere Bruno, decisamente più giovane di lei, la Dama torinese ha ammesso di essere più volte uscita insieme a lui per approfondirne la conoscenza.

Bruno ha ammesso di avere sempre avuto una passione particolare per le donne agée e Tina Cipollari, sempre pronta a cogliere la palla al balzo, non ha esitato a chiedergli di darle un bacio lì, in studio, davanti a tutti. Una dimostrazione, di fatto: nell’ultima edizione non sono mancati aitanti uomini con il famigerato “blocco” che gli impedisce di andare avanti nella conoscenza con le Dame del parterre.

Musica sensuale in sottofondo, un ballo ravvicinato, ma niente. Dopo un piccolo e quasi impercettibile bacio a stampo, la situazione si è bruscamente raffreddata. Quel che nessuno in studio, Maria De Filippi inclusa, avrebbe mai potuto immaginare è che sarebbe stato il prode Gianni Sperti a risollevare gli animi.

Gianni Sperti bacia con passione la Dama Roberta Di Padua

Se a nulla sono valse le insistenze di Tina Cipollari, che si è ritrovata di fronte a un Bruno piuttosto imbarazzato intento a ballare freddamente con Gemma Galgani (cosa più che comprensibile, è pur sempre uno studio televisivo), d’altra parte Gianni Sperti ha deciso di prendere l’iniziativa. E la situazione ha preso una piega decisamente inaspettata.

In un impeto di improvvisa passionalità, lo storico opinionista che ultimamente aveva dichiarato di essere innamorato (salvo poi svelare che il “partner” è un Maltese di nome Mina) ha lasciato la sua poltrona per dirigersi dritto verso la Dama Roberta Di Padua, tornata in studio durante la scorsa edizione. Ma no, non si è limitato a un ballo romantico: Sperti l’ha stretta a sé, dandole un bacio che più focoso non si può (visibilmente apprezzato e ricambiato).

Una scena che ha lasciato tutti a bocca aperta a cominciare dalla Di Padua – che ha commentato con un imbarazzante “C’ha una bella presa” -, per finire alla De Filippi che ha continuato, perplessa, a rimproverare Tina – che si è limitata ad apostrofare il collega con un “Grande scandalo!” – di essere la solita ad accendere la miccia, lanciando provocazioni che non si può mai sapere come vadano a finire. Così nel mezzo di un Trono over un po’ sottotono, in cui le Dame non fanno altro che lamentare la scarsa passionalità da parte dei Cavalieri, proprio Gianni Sperti ha deciso di ergersi a paladino del bacio vero, dando una dimostrazione ai presenti.