Tina Cipollari lo aveva promesso e si sa, l’opinionista non disattende mai le sue parole. Alla fine l’ha fatto. Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 27 settembre ha portato un test di gravidanza per Gemma Galgani, la dama più popolare del trono over che sta frequentando un nuovo cavaliere. Ecco l’ultimo, dissacrante teatrino andato in scena su Canale 5 in un pomeriggio particolarmente frizzante per il programma.

Gemma Galgani, test di gravidanza in diretta

La dama più famosa del dating show condotto da Maria De Filippi non smette di essere al centro delle attenzioni di Tina Cipollari. Durante la puntata del 27 settembre di Uomini e Donne, la ben poco diplomatica opinionista ha letteralmente rapito Gemma Galgani, costringendola a seguirla in bagno. Accorso Gianni Sperti a recuperare le due piantagrane, Cipollari si è presentata alla porta con un test di gravidanza positivo: “Gemma è incinta, aspetta un bambino” ha affermato decisa.

La svolta “platonica” di Gemma

A scatenare l’ironia di Tina Cipollari è stato l’ultimo viaggio compiuto dalla dama del trono over in compagnia del giovane spasimante Maurizio. Gemma Galgani è nota per ricercare senza compromessi la passione fisica, a dimostrazione che la fiamma non si spegne certo con l’età. In vacanza in Sardegna con il cavaliere Maurizio Laudicino – di 15 anni più giovane – la passionale 72enne, però, sembra aver seguito un giuramento di castità.

“Non c’è stato il bacio. Ci sono stati degli abbracci molto forti, sentiti, elettrizzanti” ha raccontato Galgani, suscitando un vistoso disappunto da parte della compagna di merende Tina Cipollari: “Che delusione. Ho aspettato una settimana per scoprire cos’è successo tra i due e non c’è stato neanche un bacio. Ho speso pure 400 euro, soldi buttati al vento”. Ma non le crede e, nonostante lo stesso Maurizio neghi che tra lui e la dama ci sia stato qualcosa di più, l’opinionista chiede un test di gravidanza per esserne certa. Il pubblico in studio si è piegato in due dalle risate, sul web sono tutti impazziti, chissà se anche il ligio Pier Silvio Berlusconi ha apprezzato vista la sua strenua lotta al trash degli ultimi mesi…

Gemma e Tina: la relazione più duratura di U&D

Quello del test di gravidanza è solo l’ultimo dei siparietti messi in piedi dal ben rodato duo composto da Tina Cipollari e Gemma Galgani. L’opinionista e la dama – entrambe presenze a dir poco longeve nello show – si punzecchiano, deridono e provocano da anni. E non sembrano intenzionate a smettere. E, nonostante la grande resa televisiva, pare che il loro sia un rapporto sincero (per quanto disfunzionale). L’autrice Raffaella Mennoia aveva infatti rivelato che “quello che si vede in onda è tutto vero e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma”.

Ogni incontro fuori è evitato, così che le due bionde tutto pepe possano sfogarsi a pieno di fronte alle telecamere. E ogni giorno la solita storia a prova di share: Cipollari rimprovera alla dama l’incapacità di provare sentimenti reali, una superficialità che la porta a naufragare da una storia deludente all’altra. Dal canto suo, Gemma Galgani rimprovera a Tina modi eccessivamente bruschi e un linguaggio poco signorile, frivolamente convinta che l’antipatia dell’opinionista nei suoi confronti sia frutto dell’invidia per la sua smagliante forma fisica da over70.