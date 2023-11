Maurizio Laudicino è stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne, che ha preso il via soltanto lo scorso settembre ma ha già mietuto delle “vittime”. Tra queste figura proprio l’uomo, che in un primo tempo aveva avviato una conoscenza con la sempiterna Gemma Galgani, salvo poi frequentare la Dama Elena Di Brino con la quale, infine, ha abbandonato lo studio. Ma no, non è stata la solita uscita felice di un nuovo amore appena sbocciato e l’ex Cavaliere in un’intervista non ha esitato a parlare di “bullismo”.

Maurizio Laudicino parla di “bullismo” a Uomini e Donne

I telespettatori fedeli al dating show di Maria De Filippi, in onda da oltre vent’anni, avranno ben chiara la puntata a cui si riferisce Maurizio Laudicino nell’intervista rilasciata a Fanpage. Il Cavaliere si è visto costretto ad abbandonare lo studio di Uomini e Donne dopo l’ennesimo accanimento da parte di alcune persone del parterre, ma soprattutto da parte degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, ai danni della sua Dama, Elena Di Brino.

Laudicino ha definito la sua una “decisione di pancia”, presa in un “contesto tanto ostile verso una donna che aveva già palesato il desiderio di uscire secondo i suoi tempi e che si è trovata quasi fisicamente spinta fuori dagli opinionisti”. Cosa che ha trovato “insopportabile”, per sua stessa ammissione. “Quando l’ho vista alzarsi, ho avuto l’impulso di accompagnarla per aiutarla. Non ho potuto fare altrimenti di fronte a questa sorta di bullismo. Non avevo intenzione di abbandonare ma, per principio, non ho visto altra alternativa che accompagnarla fuori”, ha spiegato.

Maurizio Laudicino, la verità su Gemma Galgani

Se c’è una certezza a Uomini e Donne è la presenza di Gemma Galgani, Dama torinese che da oltre un decennio anima il parterre femminile con le sue conoscenze improbabili. Non che ci sia qualcosa di male a cercare l’anima gemella superati i 70 anni, ma il pubblico è ben conscio del fatto che il suo sia ormai un ruolo a tutti gli effetti, pompato per creare il “caso” in studio.

E il “caso” quest’anno è stato proprio Maurizio Laudicino, la cui unica “colpa” è stata decidere di frequentare la Galgani. In molti hanno messo in dubbio il suo reale interesse nei confronti della Dama, altrettanti lo hanno accusato di cercare visibilità e di approfittare del suo nome per pubblicizzare il proprio lavoro, altri ancora gli hanno contestato la mancanza di carattere e di coraggio nell’ammettere questa scomoda “verità”.

“Sono stato definito pagliaccio, poco di buono, termini che mi hanno offeso – Mi ha spinto a tacere il fatto che non volessero capirmi”, ha spiegato l’ex Cavaliere, ritraendo un clima affatto piacevole in studio. Nell’intervista ha ammesso di essersi lasciato coinvolgere dalla Galgani, di aver voluto seriamente approfondirla ma di essersi anche reso conto che non potesse andare oltre: “Il rapporto con Gemma è stato molto più profondo di un’amicizia. Ci sono stati momenti talmente intimi che mi hanno fatto vacillare. È una donna con la quale è possibile parlare di qualsiasi argomento: dalla filosofia alla politica. È chiaro che a un punto è necessario scegliere: rendere fisico un rapporto, come lei voleva, oppure virare verso un’amicizia. Lì mi sono reso conto che non potevo assecondare le sue richieste”.

Maurizio ed Elena, la vita di coppia dopo Uomini e Donne

Le parole di Laudicino lasciano percepire una certa delusione nei confronti del dating show di Maria De Filippi, specialmente per i comportamenti e le parole al veleno di Tina Cipollari e Gianni Sperti che non hanno perso occasione per massacrare sia lui che la compagna Elena, ogni qualvolta ve ne fosse l’occasione.

“Gli opinionisti si erano intestarditi affinché andassimo via e, quando lo abbiamo fatto, in studio è stato detto ‘Sono usciti perché non potevano difendere la loro storia, altrimenti sarebbero rimasti’ – ha detto a Fanpage -. Non capisco, dovevamo uscire o dovevamo restare? Elena è stata quasi fisicamente spinta a uscire. Non ricordo ci sia mai stato un atteggiamento così aggressivo nei confronti di un’altra persona”.

Una coppia nata in modo decisamente turbolento, quasi “costretta” a lasciare il programma per via di un “accanimento ingiustificato” ma che adesso, a distanza di giorni, continua a godersi la conoscenza e i sentimenti al di là delle telecamere: “Ci vediamo nei fine settimana, ma ci stiamo adoperando per fare in modo che la frequentazioni diventi più strutturata”, ha ammesso.